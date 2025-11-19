Arnaque au faux Pierre Garnier : le fils de la victime fait une demande au chanteur pour aider sa mère

Afin de faire entendre raison à sa mère, le fils de la septuagénaire a lancé un appel à l'aide à Pierre Garnier.

Vainqueur de la 11e saison de la Star Academy, Pierre Garnier se retrouve aujourd'hui malgré lui dans la rubrique des faits divers. Pour autant, l'interprète de Ceux qu'on était n'est en rien dans cette affaire. Comme le rapporte le média belge Sud Info, un escroc ayant emprunté son nom et son identité arnaque depuis plusieurs mois une septuagénaire originaire de Belgique. Le journal n'hésite pas à parler d'escroquerie sentimentale. Alors que les enfants de la septuagénaire lancent aujourd'hui un appel à l'aide, Sud Info révèle que l'affaire dure depuis 2024.

Approchée dans un premier temps via les réseaux sociaux sur un groupe de fans de Pierre Garnier, la septuagénaire aurait, au fil des conversations, acquis la certitude de vivre une histoire d'amour avec le chanteur de 23 ans. L'histoire pourrait prêter à sourire si l'escroc ne parvenait pas à subtiliser de belles sommes d'argent à la retraitée. "On a découvert il y a quelques mois qu'elle avait au moins dépensé 7 000 euros et elle continue à lui donner de l'argent", expliquent ses enfants à Sud Info, soulignant qu'"elle est veuve" et qu'"il la manipule sentimentalement".

"Elle vit dans le froid, sans chauffage, mais continue à lui envoyer tout ce qu'elle a"

Usant de photos du célèbre chanteur Pierre Garnier, l'escroc aurait notamment promis à la septuagénaire une vie commune en décembre à condition toutefois qu'elle lui envoie d'ici là 3 000 euros pour... débloquer son compte bancaire. Désemparés, ses enfants ont bien tenté de la raisonner, sans succès. Sa fille a même essayé de piéger l'escroc en lui demandant une rencontre. Demande à laquelle l'arnaqueur aurait répondu en lui proposant l'achat d'une soi-disant carte de fan, vendue 200 euros. Quid d'un banal appel visio ? La présence de paparazzis l'en empêchait ce jour-là, a encore prétexté l'escroc.

Depuis, "l'arnaqueur lui a dit de ne plus nous voir, qu'on ne lui voulait pas du bien. Elle a bloqué mon numéro", confie sa fille. "Il lui dit qu'il l'aime, l'appelle 'mon amour' et lui dit de ne pas laisser son téléphone traîner... C'est un engrenage, on ne trouve plus d'issue", déplore-t-elle. Alertée par les enfants, la police aurait aussi tenté de prévenir la septuagénaire. En vain !

Entre-temps, l'escroc est parvenu à récupérer les papiers d'identité et l'adresse de la septuagénaire. "On a peur de ce qu'elle pourrait signer. Si elle contracte un prêt, ce serait à nous d'en assumer les conséquences", pointe la fille, ajoutant que sa mère "vit dans le froid, sans chauffage, mais continue [d']envoyer tout ce qu'elle a, dès qu'elle reçoit sa pension". Malgré ses investigations, la police ne serait, pour l'heure, pas parvenue à remonter jusqu'à l'escroc.

Le fils de la septuagénaire lance un appel au chanteur

Jason, le fils de la victime, a lancé un appel à l'aide au chanteur sur BFMTV : "On aimerait qu'il fasse une vidéo ou qu'il écrive sur ses réseaux. Comme ça, elle se rendra compte que la personne qui lui soutire de l'argent n'est pas le vrai Pierre, mais que c'est un escroc". Porté par l'espoir que cette demande soit exécutée par Pierre Garnier, le fils de la septuagénaire aimerait enfin parvenir à lui faire entendre raison.

La famille de la septuagénaire a finalement décidé de porter plainte pour escroquerie en ligne. Ces dernières années, les arnaques aux fausses célébrités se multiplient. Une cinquantenaire s'est ainsi récemment fait subtiliser quelque 830 000 euros par un faux Brad Pitt.