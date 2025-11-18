Rhône : une fillette de 4 ans retrouvée morte chez elle, la mère soupçonnée de meurtre

Une enfant de 4 ans a été retrouvée morte au domicile familial situé à Montrottier dans le Rhône, dans la soirée du lundi 17 novembre. La garde à vue de la mère de famille soupçonnée du meurtre a du être levée.

Les enquêteurs suspectent un infanticide. Lundi 17 novembre, vers 20 heures, une enfant de 4 ans a été retrouvée morte chez elle dans le village de Montrottier, situé à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Lyon dans le Rhône, rapporte Le Progrès. Une enquête pour "homicide volontaire sur mineur de 15 ans" a été ouverte par le parquet de Lyon. Si les circonstances exactes de la mort de l'enfant restent à déterminer, la fillette serait morte étouffée selon les premiers éléments de l'enquête.

Le signalement a été fait auprès des secours et de la gendarmerie par une voisine de la famille chez qui la mère de l'enfant décédée se serait rendue lundi soir. La maman de la victime, soupçonnée d'être à l'origine du décès, a été interpellée et placée en garde à vue lundi soir. "Cette garde à vue a été levée dans la nuit à la suite d'un examen médical ayant déclaré son état de santé incompatible avec la poursuite cette mesure", indique le parquet dans des déclarations rapportées par BFM Lyon. Le mère de famille a donc été hospitalisée dans un établissement psychiatrique.

La famille s'était installée dans le village de Montrottier il a y environ deux ans selon Le Progrès. La mère vivait seule avec deux de ses filles, la troisième résidant avec son père en région parisienne. Aucun détail concerné la deuxième enfant vivant au domicile familial n'a été transmise.