Une mère et sa fille retrouvées mortes dans un congélateur, les détails sordides qui ressortent de l'enquête

Deux hommes sont suspectés d'avoir tué puis caché les corps d'une mère et sa fille dans un congélateur depuis près d'un an et demi. L'aîné est passé aux aveux, après l'annonce d'une série d'indices accablants.

Portées disparues depuis juillet 2024, une femme de 34 ans et sa fille de 10 ans, de nationalité syrienne, ont été retrouvées mortes vendredi dernier, dans le congélateur d'un appartement à Innsbruck en Autriche, annonce ce mardi 18 novembre 2025 le journal Kurier. Deux frères autrichiens de 55 et 53 ans sont soupçonnés du crime. Ils avaient déjà été arrêtés en juin dernier et placés en détention provisoire depuis cette date. L'un d'entre eux avait une liaison avec la femme décédée, ils étaient collègues de travail.

L'aîné a justement reconnu les faits le 12 novembre, assurant auprès des enquêteurs que les deux corps étaient cachés dans l'appartement de son frère, derrière une cloison en plâtre. Il était une des dernières personnes à avoir vu la femme de 34 ans vivante. Il les avait récupérées le 20 juillet 2024 à Düsseldorf (Allemagne) en voiture après que ces dernières aient rendu visite à des proches. L'homme avait rapidement été suspecté en raison de mouvements suspects sur son compte bancaire.

Deux congélateurs achetés en juillet 2024