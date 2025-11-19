"Mamine Escobar" : qui est ce cador de la DZ Mafia, suspect dans le meurtre de Mehdi Kessaci ?

Transféré mardi à la prison de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe, "Mamine Escobar" serait l'un des plus gros narcotrafiquants de France. Éléments de portrait.

Il est suspecté d'être le vrai chef opérationnel de la désormais célèbre et redoutable DZ Mafia, un gang de narcotrafiquants originaire de Marseille. Dans le milieu, on le connaît sous plusieurs pseudonymes parmi lesquels "Nemesio", "Jalisco", "Mamine" ou encore "Mamine Escobar". Comme l'a révélé ce mercredi RTL, Amine Oualane, de son vrai nom selon Le Figaro, a fait l'objet d'un discret, mais très surveillé transfert mardi 18 novembre entre la maison d'arrêt de Bourg-en-Bresse (Ain) et le nouveau quartier de lutte contre la criminalité organisée de la prison de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe, dans l'Orne, soit la deuxième prison ultra-sécurisée souhaitée par Gérald Darmanin.

Âgé de 31 ans, le natif de Marseille fait partie des prisonniers les plus sensibles de France. Malgré ses conditions de détention particulièrement strictes, l'homme est suspecté d'avoir commandité des assassinats pour la DZ Mafia. Selon les informations du Parisien, Amine O. est même le principal suspect dans la médiatique affaire de l'assassinat de Mehdi Kessaci, frère du militant engagé contre le narcotrafic Amine Kessaci. La victime a été abattue en plein jour dans le IVe arrondissement de Marseille par un commando à moto le 13 novembre dernier. Un crime qualifié d'"inédit" par les autorités qui parlent d'un "assassinat d'avertissement". Mehdi Kessaci aurait été pris pour cible afin d'envoyer un message à son grand frère devenu particulièrement gênant par son militantisme anti-narcos.

Un passif entre Amine Kessaci et Mamine Escobar

C'est en tout cas l'hypothèse retenue pour l'heure. Hypothèse étayée par une précédente enquête ouverte cet été à la suite d'un témoignage inquiétant, pris très au sérieux, concernant un projet criminel ciblant Amine Kessaci. Ce dernier a d'ailleurs depuis été placé sous protection policière lors de ses déplacements, révèle Le Parisien. Il faut dire qu'entre Mamine Escobar et Amine Kessaci, il y a un passif.

Amine Kessaci est en effet le demi-frère d'un certain Brahim Chabane, tué à 22 ans en décembre 2020 dans une affaire de triple meurtre des plus barbares. Brahim Chabane, avec qui Amine Kessaci partage la même mère et seul membre de la famille à avoir trempé dans des affaires peu légales, était alors une figure montante du narcotrafic dans la cité de la Paternelle. Une ascension vue d'un mauvais œil par le narcotrafiquant Karim Harrat à l'époque, qui aurait commandité son meurtre et celui de ses amis. Parmi les principaux suspects de cette sombre affaire : Amine O., alors protégé et homme de main de Karim Harrat.

Une ascension fulgurante depuis son incarcération

Mis en examen et incarcéré pour ce triple meurtre, dont il nie toute implication, Amine O. a depuis connu une ascension fulgurante dans le milieu du narcobanditisme, relève Le Parisien. Depuis les différentes prisons qu'il a fréquentées, il aurait été chargé de gérer les narcomicides et autres contrats pour la DZ Mafia. Contrats souvent sous-traités pour quelques centaines d'euros à de jeunes voire très jeunes tueurs à gage recrutés sur les réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, le nom d'Amine O. revient régulièrement dans de nouvelles procédures pour lesquelles il est à nouveau mis en examen.

Les changements réguliers de prison et ses placements à l'isolement n'ont jusqu'ici, semble-t-il, jamais empêché Amine O. de se procurer des téléphones portables et de continuer à gérer ses activités criminelles. Selon Le Figaro, il serait également impliqué dans d'autres affaires criminelles de types racket et extorsion. Son nom serait aussi apparu dans l'affaire dite de l'attaque du péage d'Incarville. Amine O. aurait en effet pu échanger des messages avec Mohamed Amra lors de sa cavale.