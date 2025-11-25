Un adolescent retrouvé mort dans son lycée à Bordeaux : ce que l'on sait du drame

Le corps inanimé d'un adolescent a été découvert tôt mardi matin dans une des cours du lycée Michel-Montaigne, à Bordeaux.

Que s'est-il passé ce mardi 25 novembre au lycée Michel-Montaigne de Bordeaux ? Comme le rapporte France 3 Régions, le corps inanimé d'un adolescent âgé de 17 ans a été découvert tôt dans la matinée. Selon le procureur de la République de Bordeaux, il était 6h40 quand "le corps sans vie d'un jeune homme a été découvert dans une des cours intérieures du lycée Montaigne, à Bordeaux, par deux agents techniques de l'établissement. Le corps se trouvait au sol, à l'aplomb d'un bâtiment".

D'après une source policière citée par France 3 Régions, il s'agirait d'un interne. Celui-ci semble s'être défenestré durant la nuit. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur cette affaire et préciser les circonstances exactes du drame. "Deux cellules d'écoute ont été immédiatement mises en place dans l'établissement, en lien avec la Cellule d'Urgence Médico-Psychologique (CUMP)", indique l'Académie, qui détaille que l'une a été mise en place "pour les professeurs et les personnels du lycée, l'autre pour les élèves" et qu'"elles resteront actives autant que nécessaire".

De nombreux jeunes évacués de l'établissement

Il semble que dans un premier temps, les élèves ont été acceptés en cours. Alors que le lycée Montaigne compte des lycéens mais aussi plusieurs classes préparatoires, les effectifs grimpent à environ un millier d'élèves, âgés entre 15 et 23 ans. Une partie des étudiants s'étant rendus en classe à partir de 8h10, les cours démarrant à 8h30, nombreux sont ceux qui, par la suite, ont dû être évacués, rapporte France 3.

Peu d'informations concernant l'élève décédé circulent, mais selon le média local, parmi les effectifs du lycée Montaigne, il se murmure que l'étudiant était un interne en deuxième année de classe préparatoire. Si le lycée a finalement rappelé tout le monde en classe vers 10 heures, de nombreux élèves étant déjà rentrés chez eux ou partis ailleurs, le peu s'étant présenté a été reçu par la cellule psychologique ouverte.