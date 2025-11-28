Évasion de la prison de Dijon : un des deux détenus retrouvé, l'autre peut être dangereux

Deux détenus représentant "un certain danger" se sont évadés de la prison de Dijon jeudi matin avec une méthode surréaliste. L'un d'eux a été interpellé en Saône-et-Loire ce vendredi matin, mais l'autre est toujours recherché.

Deux prisonniers se sont évadés, mais l'un deux a été retrouvé. Deux hommes, âgés de 32 et 19 ans, se sont fait la belle de la maison d'arrêt de Dijon, en Côte-d'Or, le jeudi 27 novembre entre 5 heures et 7 heures du matin. Un peu plus de 24 heures après l'évasion, un des détenus a été retrouvé et interpellé par la BRI et la police de Dijon en Saône-et-Loire à la terrasse d'un café a annoncé le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez. L'homme interpellé est celui de 32 ans qui était en prison pour violence conjugale, il a été arrêté sans difficulté. Il avait laissé un mot dans sa cellule expliquant que le "délai d'incarcération" était "déjà trop long" a fait savoir le procureur de la République de Dijon, Olivier Caracotch.

Le second évadé est toujours recherché et il peut "présenter un danger" a fait savoir le procureur de la République, le vendredi 28 novembre sur franceinfo. Ce dernier était incarcéré en raison de sa mise en examen "des faits de tentative d'assassinat et association de malfaiteurs" rapporte franceinfo. L'homme de 19 ans est "potentiellement dangereux", a réaffirmé Paul-Edouard Lallois, procureur de la République à Montbéliard, où est instruit son dossier. Une centaine de policiers est mobilisée pour le retrouver selon Le Bien Public. Avec eux, des chiens pisteurs de la gendarmerie.

La technique utilisée par les prisonniers pour s'évader a de quoi surprendre : les détenus ont scié les barreaux de leur cellule respective selon le syndicat Force ouvrière. Cette double évasion, confirmée par le parquet, a été réalisée à l'aide d'une lame de scie. Ils ont ensuite utilisé des draps pour escalader le mur d'enceinte et auraient quitté les lieux par la porte d'entrée principale. Les deux prisonniers, "au gros profil" souligne le syndicat Force ouvrière, étaient placés dans le quartier disciplinaire.

Des prisonniers aux profils inquiétants

L'un des évadés, prénommé Yannick, est originaire de Marseille, avance Le Bien public. Il s'agit du plus jeune des deux. Domicilié à Évreux, il était en prison après avoir été mis en examen pour "tentative d'assassinat et association de malfaiteurs". On lui reproche d'avoir tenté d'assassiner sur commande un autre homme à Montbéliard, probablement en lien avec un trafic de drogue, rapporte L'Est républicain. Avant cette affaire, le jeune homme était déjà bien connu des services de police et de justice puisqu'il a 10 mentions à son casier. Avant de se faire arrêter à l'automne 2024, cela faisait à peine quinze jours qu'il était sorti de prison, tout juste majeur.

Le deuxième prisonnier qui s'est évadé se prénomme Kevin. Il a 32 ans. Ce Jurassien était, lui, en attente de son jugement depuis son incarcération en 2023 pour des faits de "menaces et violences habituelles aggravées sur conjointe". Avant de s'évader, il a pris soin de laisser un message destiné à l'administration pénitentiaire dans sa cellule, dans lequel il fait notamment état du temps qu'il a déjà passé derrière les barreaux. Les deux hommes n'étaient, semble-t-il, pas en lien avant leur évasion.

Ils "ont vraisemblablement scié des barreaux et pris la fuite à l'aide de draps"

Les agents pénitentiaires se sont aperçus de l'évasion à 7h, au moment de l'appel du matin. Selon le procureur de la République, les deux fugitifs "ont vraisemblablement scié des barreaux et pris la fuite à l'aide de draps", rapporte Le Bien Public . "Une enquête de flagrance a été ouverte de chef d'évasions en bande organisée, délit puni de dix ans d'emprisonnement, et les investigations conduites sous la direction du parquet de Dijon, sont confiées à la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) de la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN)", a-t-il conclut.

Depuis la découverte de l'évasion, des hommes encagoulés, membres de l'Équipe régionale d'intervention et de sécurité (Eris), stationnent devant l'établissement pénitentiaire, située rue d'Auxonne à Dijon, afin d'établir un périmètre de sécurité. Il y a une semaine le syndicat Force ouvrière s'inquiétait du manque de moyens à la prison. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, avait présenté le lendemain son plan "Zéro portable" en prison avec un budget de 30 millions d'euros. Ce plan consiste à renforcer la sécurité dans six prisons françaises, qualifiées de prioritaires. Parmi elles figure la maison d'arrêt de Dijon qui va bénéficier de la dotation la plus importante, 6,3 millions d'euros.