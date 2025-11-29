Strasbourg : une enquête ouverte après la découverte d'une arme et de munitions près du marché de Noël

Les faits se sont déroulés vendredi 28 novembre 2025, non loin du célèbre marché de Noël strasbourgeois. Des agents d'entretien des espaces verts ont découvert un pistolet et des munitions dans des buissons.

Moment d'inquiétude au marché de Noël de Strasbourg. Une enquête a été ouverte après la découverte d'une arme à feu non loin du marché de Noël de Strasbourg, a indiqué la procureure de la République, Clarisse Taron, vendredi 28 novembre. Elle a ainsi confirmé une information des Dernières Nouvelles d'Alsace [DNA].

Une autre source proche de l'enquête a aussi confirmé qu'un pistolet et des munitions ont été retrouvés par des agents d'entretien des espaces verts dans des buissons, non loin du "village de l'avent". Il s'agit d'un espace du marché de Noël strasbourgeois situé dans le quartier historique de la Petite France.

Un marché sous haute sécurité

Selon le même quotidien local, l'arme est en état de fonctionnement. Elle a déjà été identifiée comme ayant été volée en 2022 au domicile d'un particulier qui pratiquait le tir sportif. Le marché de Noël a ouvert mercredi 26 octobre à Strasbourg. Connu pour ses fortes affluences, le marché avait attiré l'an dernier environ le nombre record de 3 400 000 visiteurs, notamment allemands, américains et espagnols.