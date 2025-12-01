Piratage de France Travail : qui sont les demandeurs d'emploi dont les données ont été volées ?

Nouvelle cyberattaque d'ampleur. France Travail alerte sur le vol de données de près de 1,6 million de personnes au profil bien établi. De qui s'agit-il ?

Les services de l'État ont une fois de plus été pris pour cible. Dans le viseur des attaquants : France Travail et les données personnelles de pas moins de 1,6 million de personnes inscrites. Des demandeurs d'emploi ? France Travail affirme que les victimes sont des "jeunes suivis par les Missions Locales", un dispositif qui permet d'accompagner des personnes âgées de 16 à 25 ans dans leur parcours d'insertion professionnelle et sociale. Sud Ouest précise que les victimes étaient inscrites à France Travail ou s'étaient vu recommander une formation via l'outil Ouiform. Les personnes concernées devraient prochainement être alertées.

Concrètement, précise France Travail, les pirates seraient passés par le compte d'un responsable via lequel ils auraient créé différents faux accès afin de consulter des informations jugées sensibles, telles que le numéro de sécurité sociale, l'état civil ou encore les coordonnées de contact d'inscrits, rapporte Le Figaro.

Appel à la vigilance

Si les données bancaires et les mots de passe n'auraient pas été dérobés, France Travail invite toutefois les victimes à rester sur leurs gardes. Dans son communiqué, l'organisme appelle ainsi ses utilisateurs à "la plus grande vigilance face aux tentatives d'hameçonnage (mails ou appels frauduleux) ou d'usurpation d'identité et [à] ne jamais communiquer leur mot de passe ou leurs coordonnées bancaires par téléphone ou par mail". Et d'insister sur le fait que "France Travail comme les autres organismes publics ne le demandent jamais".

Signalé à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi) ainsi qu'à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil), l'incident est toutefois loin d'être le premier de la sorte. En mars 2024, 43 millions d'usagers de France Travail s'étaient déjà fait voler leurs données. L'intrusion, cette fois, s'était faite via le compte d'un accompagnateur de Cap emploi, pour les personnes handicapées. Celui-ci avait été piraté durant quasiment un mois, rappelle Sud Ouest. Plus récemment, le 14 novembre dernier, Pajemploi, qui permet aux parents de déclarer les revenus de leur assistante maternelle et autres gardes d'enfants à domicile, avait également été victime d'un piratage.