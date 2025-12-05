Violences sur Angelina : un policier de Marseille mis en examen, un tournant pour la jeune femme

Vendredi 5 décembre, le parquet de Marseille a mis en examen un policier qui a passé à tabac une femme en 2018 durant une manifestation dans la ville des Bouches-du-Rhône. Au total, dix policiers ont été mis en examen dans ce dossier.

Il est le premier d'une longue liste. Selon les informations du Figaro, le parquet de Marseille a mis en examen un policier pour "violences aggravées par trois circonstances (arme, réunion et par une personne dépositaire de l'autorité publique)", dans l'affaire du passage à tabac d'une jeune femme en 2018. L'autorité judiciaire avait requis un placement en détention provisoire, mais le juge des libertés a décidé de placer le fonctionnaire "sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer". Le parquet a indiqué n'avoir pas l'intention de faire appel "à ce stade". Selon La Provence, il s'agit d'un ancien fonctionnaire de la BAC Nord de Marseille, aujourd'hui basé à Toulon (Var).

Ce dernier est incriminé pour avoir porté de violents coups à Angelina, 19 ans. Ce qui avait entraîné une fracture du crâne et d'importantes séquelles. Mais il n'est pas le seul à être impacté puisque dix policiers ont été mis en examen, dont quatre pour "non-assistance à personne en danger" au début du mois d'octobre. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire, mais ils n'ont pas reçu d'interdiction d'exercer.

Un passage à tabac d'une violence inouïe

Pour rappel, plusieurs manifestations avaient eu lieu à Marseille, le samedi 8 décembre 2018 afin de protester contre l'habitat indigne, suite à l'effondrement meurtrier des immeubles de la rue d'Aubagne, pour le climat et une manifestation de gilets jaunes. Parmi la foule se trouvait Angelina, se faisant appeler "Maria", qui rentrait du travail avec son petit ami de l'époque.

Moment où elle a été touchée par un tir de LBD à la cuisse. La vendeuse de 19 ans avait été frappée de manière violente par une quinzaine de policiers : coups de pied, coups de matraque… Un passage à tabac qui a provoqué une fracture du crâne et d'importantes séquelles.