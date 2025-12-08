Pédopornographie en Gironde : un homme mis en examen pour une technique qui déshabille les enfants

Un photographe, près de Bordeaux, a été mis en examen fin novembre. Le sexagénaire est accusé d'avoir détourné des photos d'enfants pour les sexualiser.

La technique est aussi originale et atypique qu'effrayante. Comme le révèle Sud Ouest, dont Le Parisien confirme les informations, un photographe de 64 ans qui travaillait à Pauillac, au nord de Bordeaux (Gironde), est soupçonné d'avoir détourné de nombreuses images d'enfants via une intelligence artificielle. Concrètement, l'homme est accusé d'avoir utilisé un logiciel d'intelligence artificielle pour "dénuder", "déshabiller" des enfants qu'il avait parfois lui-même photographié, et d'avoir ainsi créé de fausses images sexuelles de mineurs.

Installé dans un studio ouvert depuis 2020, l'homme avait été repéré il y a plusieurs mois de cela, dans le cadre de la coopération policière internationale, comme étant un Français qui partageait des images et vidéos pédopornographiques. Après s'être vu confier l'enquête, les cybergendarmes français sont progressivement remontés au lieu de téléchargement des images, qui s'est avéré être le studio photo. Studio dans lequel deux personnes travaillaient : une femme de 28 ans, qui a très rapidement été écartée et mise hors de cause, et un homme, un photographe de 64 ans, qu'elle assistait.

Plusieurs milliers de fichiers découverts

Interpellé et placé en garde à vue le 24 novembre, l'ex-comptable à la retraite reconverti en photographe a finalement été mis en examen le 26 novembre pour "importation, détention et diffusion de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique" et pour "diffusion d'un montage ou d'un contenu généré par un traitement algorithmique à caractère sexuel reproduisant l'image ou les paroles d'une personne sans son consentement".

En parallèle de la garde à vue du photographe, le studio ainsi que son domicile ont également été passés au crible. Plusieurs milliers de fichiers auraient été découverts. Comme l'avait requis le parquet, le sexagénaire a été placé en détention provisoire. Depuis, à Pauillac, de nombreux parents sont sous le choc et attendent de savoir si leur enfant fait partie des victimes, relaie France Bleu. "Nos enfants ont été pris en photo par cette personne, donc on attend de savoir si la gendarmerie nous contacte. On est très en colère. Je fais des cauchemars de tout ça", confie une maman au média régional.