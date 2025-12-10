Ary Abittan a-t-il été innocenté ? Ce qu'a dit la justice sur les accusations de viol

Le spectacle d'Ary Abittan a été perturbé début décembre à Paris par un groupe de militantes féministes, certaines assurent qu'ils n'a pas été innocenté des accusations de viol dont il a fait l'objet.

Samedi 6 décembre, des militantes féministes ont perturbé le spectacle du comédien Ary Abittan aux Folies Bergères à Paris. Une action justifiée selon le collectif par l'accusation de viol dont a fait l'objet le comédien en 2021.

Que s'est-il passé ? Quatre militantes du collectif "Nous Toutes Paris Nord" sont entrées aux alentours de 20h dans la salle du spectacle, rapporte Le Parisien. Équipées de masques à l'effigie de l'humoriste, où la mention "violeur" figurait sur le front, les militantes ont scandé "Ary Abittan violeur" avant d'être évacuées par la sécurité et huées par le public. Le collectif Nous Toutes assure qu'"un non-lieu n'est pas un acquittement, c'est juste la fin des poursuites". "Nous Toutes refuse de voir se dérouler la réintégration médiatique et professionnelle d'un homme qui est accusé de viol", a ajouté le collectif dans un communiqué.

Accusé de viol en 2021 par une jeune femme de 23 ans, l'acteur de 51 ans a été mis en examen, avant que celle-ci soit annulée. Il a finalement bénéficié d'un non-lieu rendu en avril 2024 confirmé en appel en janvier, après trois ans de procédure. Celle-ci a commencé le 31 octobre 2021 : Ary Abittan avait alors été placé en garde à vue à Paris suite au dépôt de plainte pour viol par l'une de ses connaissances. Une jeune femme de 23 ans l'accusait alors d'une relation sexuelle non consentie et violente, lors de laquelle elle affirmait avoir été sodomisée de force, alors qu'elle dit avoir exprimé plusieurs fois son refus.

Les faits se seraient produit au domicile d'Ary Abittan, dans le VIIIe arrondissement. Rencontrés lors d'un événement dans un hôtel un mois auparavant, le couple se fréquentait de manière épisodique, rappelle Le Parisien. Lors du soir des faits dénoncés, les deux amants avaient eu un premier rapport sexuel consenti et protégé au cours duquel Ary Abittan sollicitait de pratiquer une sodomie, ce que la jeune femme aurait refusé, l'acteur n'aurait alors pas insisté. Après avoir dîné, ils eurent ensuite un second rapport sexuel consenti et protégé, selon les dépositions. C'est au cours de cette relation sexuelle que le comédien, selon l'accusatrice, aurait pénétré analement la jeune femme sans solliciter son autorisation. Elle aurait alors crié et son amant se serait retiré avant de poursuivre le rapport sexuel différemment, selon la plaignante.

Suite à la garde à vue de 48 heures, le comédien avait été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire le 2 novembre 2021. Celui-ci a toujours nié avoir contraint la jeune femme. Les juges se sont appuyés sur plusieurs messages de la plaignante qui évoquaient des faits de violence lors du rapport sexuel incriminé. Suite à cela, le comédien s'était mis en retrait de la vie publique. D'autres éléments ont été apportés par une amie de la plaignante. Lors de son témoignage, celle-ci aurait fait état de la détresse de la jeune femme après les faits. Un témoignage venant appuyer sur les expertises médico-légales décrivant des lésions au niveau génital et anal. De plus, la présence de sang sur la serviette de bain saisie au domicile d'Ary Abittan accréditait le fait d'un rapport sexuel violent, rapporte le média.

Ary Abittan est présumé innocent puisqu'il n'a pas été jugé coupable

D'autres éléments ont été apportés au dossier entraînant l'annulation de la mise en examen d'Ary Abittan en juillet 2023, au profit d'un placement sous le statut de témoin assisté, plus favorable. Ce statut vise une personne nommément mise en cause dans une enquête pénale, ou sur laquelle pèsent des indices qui rendent "vraisemblable sa participation à la commission d'une infraction", rappelle le média. Les juges ont établi que les éléments réunis au cours de l'information judiciaire étaient de nature à "affaiblir la valeur probatoire des indices initialement retenus pour motiver la mise en examen d'Ary Abittan".

Le 3 avril 2024 un non-lieu a été prononcé par la justice. Une ordonnance de non-lieu qui "intervient à l'issue d'une enquête menée par deux juges d'instruction", a appuyé Caroline Toby, avocate de l'acteur. "Il y a eu de nombreuses auditions, expertises, interrogatoires. Rien n'a été laissé de côté", a souligné l'avocate. La plaignante de son côté avait fait appel de cette décision par la voix de son avocate.

Le 30 janvier, la justice a rendu son ultime décision confirmant le non-lieu pour Ary Abittan. Qu'est-ce que cela signifie ? Un non-lieu n'est pas un acquittement : la justice n'a pas ordonné de procès pour se prononcer sur son innocence après examen des faits lors d'une procédure au tribunal. Ici, il a été retenu qu'il n'y avait pas d'éléments solides pour permettre la mise en examen du comédien ou demander un procès. Ary Abittan est donc reste présumé innocent des faits qui lui ont été reprochés. Le comédien est innocent, comme tout justiciable qui n'a pas été jugé coupable.