Verdict du procès Péchier : quelle peine pour l'anesthésiste accusé de meurtres ?

L'anesthésiste de Besançon, Frédéric Péchier, est jugé pour 30 empoisonnements, dont 12 mortels, entre 2008 et 2017. Alors que cette fin de semaine est dédiée aux réquisitions, il risque une peine très lourde.

Le procès de Frédéric Péchier entre dans sa phase terminale avec les réquisitions du ministère public, jeudi 11 et vendredi 12 décembre. La plaidoirie de l'avocat de la défense est prévue pour lundi prochain. Enfin, le verdict est attendu d'ici au 19 décembre. L'accusé, qui comparaît libre et qui a toujours nié les faits, encourt la réclusion à perpétuité.

Frédéric Péchier est jugé à Besançon (Doubs) pour 30 empoisonnements, dont 12 mortels, entre 2008 et 2017, dans deux cliniques privées de la ville. Durant cette période, plusieurs événements indésirables graves (EIG) se produisent. Il s'agit de patients qui ne présentent pas de fragilités particulières mais qui font des arrêts cardiaques en pleine opération chirurgicale. L'homme est soupçonné d'avoir provoqué ces incidents médicaux pour mettre en avant ses qualités de réanimateur et nuire à certains de ses collègues avec qui il était en conflit.

Ce jeudi, lors des réquisitions, la parole est donnée au ministère public. L'avocate générale Thérèse Brunisso a longuement pris la parole, avec parfois des mots très forts. "Vouloir provoquer un arrêt cardiaque, c'est vouloir provoquer la mort. Vouloir provoquer une hémorragie, c'est vouloir provoquer la mort", a-t-elle déclaré, des propos relayés par France 3 Bourgogne-Franche-Comté qui assiste à l'audience.

"Frédéric Péchier a créé ses zones de guerre à lui"

"J'ai posé la question à Frédéric Péchier, est-ce que provoquer un arrêt cardiaque c'est vouloir tuer ? La réponse a fusé : 'Oui'", rappelle-t-elle. De plus, "la théorie du pompier pyromane ne nous a jamais convaincues parce que 12 victimes sont mortes. Donc il y aurait eu 12 réanimations ratées. En vérité, les réanimations avaient davantage pour but de cacher les empoisonnements que d'éviter la mort", insiste Thérèse Brunisso. "Frédéric Péchier a créé ses zones de guerre à lui : le bloc opératoire et la salle de réveil", dit-elle.

De son côté, Sandra Simard, celle par qui toute l'affaire a vu le jour, s'est confiée sur BFMTV le jour des réquisitions, ce jeudi. C'est la première fois qu'elle prend publiquement la parole dans cette affaire. "On a eu des réponses, mais pas toutes. On n'a pas eu les aveux, on ne sait pas pourquoi cet acte a été commis (...) Aujourd'hui j'ai des lésions cérébrales. Je n'ai plus la vie que j'avais avant", dit-elle.

Pour rappel, elle a été victime d'un arrêt cardiaque lors d'une intervention au dos à laquelle Frédéric Péchier a participé en 2017. Les analyses réalisées après l'intervention révèlent qu'une des poches de perfusion de Sandra contenait un taux de potassium 100 fois supérieur à la normale. Elle réclame aujourd'hui "une peine maximale", contre Frédéric Péchier, "l'anesthésiste de Besançon".