Corps retrouvé dans la Seine à Paris : un individu amputé et quasi nu, ce que l'on sait
Un corps a été retrouvé dans la Seine, au niveau du VIe arrondissement de Paris, le mercredi 18 décembre 2025. La dépouille est celle d'un homme présentant des mutilations.
Un corps rejeté par la Seine. Mercredi 17 décembre, en début d'après-midi, un groupe de jeunes a remarqué le corp d'un individu flotté sur le fleuve à proximité du Pont Neuf dans le VIe arrondissement de Paris rapporte Le Parisien. Les secours et les policiers sont rapidement intervenus et ont découvert la dépouille d'un homme mort.
Le corps de l'homme présente des mutilations selon les premières constatations et investigations : une main a été amputée et deux impacts "dont l'origine reste à déterminer" sont présents sur le thorax, précise une source policière auprès du journal francilien. L'individu a été retrouvé quasiment nu et ne portant qu'un caleçon. L'état de la dépouille semble indiquer que le corps était dans l'eau depuis environ trois semaines.
Le corps a été transporté à l'institut médico-légal de Paris et doit être autopsié à la demande du parquet de Paris. Lequel a confirmé la présence des marques sur le torse de l'individu, mais a indiqué qu'elles "peuvent être liées à son parcours dans la Seine et sa rencontre parfois brutale avec des obstacles". Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte et confiée au commissariat des Ve et VIe arrondissements de Paris ajoute Le Parisien.
Le septième corps retrouvé dans la Seine en 2025
Ce n'est pas la première fois qu'un cadavre est aperçu flottant dans la Seine. Au contraire, il s'agit du septième corps retrouvé depuis l'été 2025. En août dernier, quatre corps avaient été découverts vers Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne. Les dépouilles étaient celles d'un habitant de Choisy-le-Roi, un autre de Créteil et deux personnes sans domicile fixe. Un suspect avait été placé en détention provisoire dans les jours suivant la découverte.
Peu de temps après, à la fin du mois d'août et en septembre, deux autres corps avaient été retrouvés dans le fleuve au niveau de Charenton-le-Pont et à Vitry-sur-Seine, également dans le Val-de-Marne. Ces deux affaires n'avaient cependant pas été mise en lien avec la précédente.