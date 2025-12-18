Corps retrouvé dans la Seine à Paris : un individu amputé et quasi nu, ce que l'on sait

Un corps a été retrouvé dans la Seine, au niveau du VIe arrondissement de Paris, le mercredi 18 décembre 2025. La dépouille est celle d'un homme présentant des mutilations.

Un corps rejeté par la Seine. Mercredi 17 décembre, en début d'après-midi, un groupe de jeunes a remarqué le corp d'un individu flotté sur le fleuve à proximité du Pont Neuf dans le VIe arrondissement de Paris rapporte Le Parisien. Les secours et les policiers sont rapidement intervenus et ont découvert la dépouille d'un homme mort.