Le vice-président de Limoges Métropole, Philippe Janicot, en prison : quatre femmes l'accusent de viol

Philippe Janicot, maire de Boisseuil et vice-président de Limoges Métropole, a été mis en examen et placé en détention provisoire le mercredi 17 décembre. Il est visé par quatre plaintes pour viol.

Un maire incarcéré en Haute-Vienne. La décision de justice a pris la municipalité de Boisseuil et la ville de Limoges par surprise : le maire et vice-président de Limoges Métropole, Philippe Janicot, a été absent au conseil municipal le mardi 16 décembre et au conseil d'agglomération de la métropole le mercredi 17 décembre. Des absences inhabituelles dues aux ennuis judiciaires de l'homme politique soupçonné de viol.

Mardi, Philippe Janicot a été placé en garde à vue pour des faits de viol. Il a ensuite été mis en examen et déferré devant un juge des libertés et de la détention mercredi soir, lequel a décidé de le placer en détention provisoire selon les informations du Populaire du Centre et d'ICI Limoges. Le maire de Boisseuil avait été déjà placé en garde à vue il y a plusieurs mois après avoir été mis en cause par le signalement d'une ex-compagne à la justice.

Une enquête a été menée et du matériel informatique appartenant à Philippe Janicot a été saisi ajouté France 3 qui précise que des vidéos intimes à caractère sexuel ont été retrouvées. Plusieurs femmes ont été identifiées sur les vidéos et jointes par les enquêteurs, quatre d'entre elles ont décidé de porter plainte pour viol rapporte le média qui cite le parquet.

Philippe Janicot a été élu maire de Boisseuil au premier tour des élections municipales de 2020 avec 55,3% des voix. Avant cela il était conseiller municipal de 2001 à 2014, année durant laquelle il est devenu adjoint au maire. L'édile est également vice-président de Limoges Métropole en charge " du cycle de l'eau, de la gestion de l'eau pluviale, de l'assainissement et de la démarche qualité". Né en 1968, le père de trois enfants compte briguer un nouveau mandant de maire lors des élections municipales de 2026.