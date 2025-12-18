Évasion de la prison de Dijon : comment le deuxième évadé a été retrouvé à Marseille des semaines plus tard ?

Après trois semaines de cavale, Yanik T.C. a été retrouvé à Marseille. Il s'était évadé de la prison de Dijon, le 27 novembre, avec un autre détenu.

C'est la fin de trois semaines de cavale. Yanik T.C. s'est évadé de la maison d'arrêt de Dijon (Côte-d'Or) avec un autre détenu le 27 novembre. Il était incarcéré en détention provisoire pour " tentative d'assassinat " et " association de malfaiteurs ". Il a été interpellé jeudi 18 décembre à 500 km de là, dans un appartement de la cité des Rosiers, dans le XIVe arrondissement de Marseille. Celle-ci est connue pour être un point de deal de la DZ Mafia.

Selon Le Parisien, l'opération a été menée par la BRI de Marseille vers 7 heures du matin dans un appartement insalubre, en rez-de-chaussée. Yanik T.C. était allongé sur un matelas au sol et deux autres hommes étaient présents. Il s'agissait de "jobbeurs", des petites mains du narcotrafic.

Comment a-t-il été localisé ?

La traque de Yanik T.C. a été menée par la Brigade nationale de recherche des fugitifs (BNRF). Les enquêteurs se sont concentrés sur Marseille, où le jeune homme est né en 2006. Il ne se serait pas caché chez son père, qui vit dans le IIIe arrondissement, ni chez sa mère qui réside à Châteauroux (Indre). Les enquêteurs ont finalement compris que le fugitif se cachait dans cette cité des quartiers nord de Marseille. Ils ont donc entamé une quinzaine de jours de surveillance et de filature afin de déterminer dans quel appartement il se cachait.

L'homme aurait été interpellé "en douceur", sans résistance. Seul un téléphone a été retrouvé par les enquêteurs, mais pas d'arme ni d'argent. Les deux "jobbeurs" n'ont pas été interpellés et Yanik T.C. a été conduit au commissariat central de la Cité Phocéenne.