Orne : un élu soupçonné d'agressions sexuelles sur neuf mineurs de son entourage

L'homme est soupçonné d'avoir agressé sexuellement neuf mineurs pendant quarante ans. Il doit être jugé en avril 2026 pour "agressions sexuelles sur mineurs".

Une interpellation qui a choqué les habitants de cette commune de l'Orne. Un homme de 57 ans, premier adjoint au maire depuis le début des années 2000 et bien connu des riverains, a été interpellé mardi 16 décembre, puis placé en garde à vue et déféré devant le tribunal judiciaire d'Argentan. Il est soupçonné d'avoir agressé sexuellement neuf mineurs pendant quarante ans. Il doit être jugé le 7 avril prochain, rapporte Le Parisien, et a été placé sous contrôle judiciaire.

Il est poursuivi pour "agressions sexuelles envers des mineurs de moins de 15 ans", "agressions sexuelles par personne ayant autorité" et "agressions sexuelles incestueuses", mais nie les faits. Les victimes présumées sont des personnes de son entourage, majoritairement des garçons, âgés de 6 à 17 ans au moment des faits.

Une plainte qui révèle toute l'affaire

Cela faisait quarante ans que les victimes présumées vivaient dans le secret. Mais tout a changé en septembre 2024. Selon des informations de Ouest-France, un homme de 28 ans s'est confié à son entourage sur ce qu'il se serait passé lors d'un week-end ou de vacances avec l'homme. Il le "considérait comme son oncle", dans cette vaste famille recomposée. Une plainte a été déposée et l'enquête a été ouverte un mois plus tard par le parquet d'Argentan. Les investigations ont révélé qu'il y avait en fait "neuf victimes d'agressions sexuelles (…) entre 1984 et 2024", explique le procureur de la République Christophe Bogliolo. Tous les mineurs feraient partie de l'entourage plus ou moins proche du mis en cause. Certains seraient ses neveux.

Les proches des victimes ont écrit aux collègues du quinquagénaire à la mairie pour les prévenir. Il a finalement démissionné, bien qu'il reste élu au conseil municipal. Contacté par Ouest-France, il n'a pas souhaité "épiloguer là-dessus, ce sont des histoires de famille …"