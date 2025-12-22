Grenoble : un homme armé dans une auto-école, la police ouvre le feu

Un individu menaçant a été blessé par balle par des policiers, à Grenoble ce lundi 22 décembre 2025. Les faits se sont déroulés dans une auto-école où l'homme, armé d'un couteau, a menacé le personnel avec une arme blanche.

Un homme, armé d'un couteau, a été blessé par balle par des policiers, ce lundi 22 décembre à Grenoble en Isère, rapporte le Dauphiné Libéré.

Il est 9 h 00 quand un homme d'une trentaine d'années entre dans une auto-école de Grenoble et menace le personnel avec un couteau. Après avoir appelé la police, les salariés constatent que l'individu a pris la fuite.

Retrouvé par la police sur la voie publique, l'homme de 34 ans a foncé sur les policiers, qui ont fini par ouvrir le feu, rapporte France 3 Régions.

L'homme blessé mais pas en danger de mort

Bien que l'homme soit blessé, son pronostic vital n'est pas engagé. Le suspect a été atteint à une main et en haut du corps. Il a été transporté au centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes.

Son pronostic vital n'est pas engagé. Cet individu était déjà connu des services de police, mais "pas pour des faits liés au terrorisme", indique une source proche du dossier au média local.

Au total, deux enquêtes ont été ouvertes. L'une concerne l'interpellation de cet individu et a été confiée au service local de police judiciaire [SLPJ]. L'autre, sur l'usage de l'arme à feu par le fonctionnaire, a été confiée à l'inspection générale de la police nationale [IGPN].