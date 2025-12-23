Mahdi B. : pourquoi l'influenceur algérien a-t-il été interpellé par la police ? 

L'influenceur algérien Mahdi B. a été interpellé par la police dans la nuit du 22 au 23 décembre, selon Laurent Nuñez. Une enquête a été ouverte contre l'homme de 29 ans. Il a été placé en garde à vue.

Mahdi B. fait encore parler de lui. L'influenceur algérien a été interpellé, dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 décembre, en Seine-Saint-Denis, selon les informations du Parisien. Avant son interpellation, l'individu de 29 ans a fait l'objet dimanche d'un signalement, effectué par le ministre de l'Intérieur, sur la plateforme Pharos. Laurent Nuñez a annoncé mardi l'interpellation de l'influenceur algérien sur le réseau social X. "Suite au signalement auquel j'ai fait procéder qui a entraîné l'ouverture d'une enquête judiciaire, l'individu a pu être interpellé cette nuit. Merci aux policiers. Laissons travailler les services de police et de justice", a écrit le locataire de la place Beauvau en début de matinée.

Mahdi B. a été placé en garde à vue. Sur son compte TikTok, il est suivi par 1,4 million de personnes. Une vidéo de l'influenceur est au centre de l'affaire, indique Le Figaro. Elle a circulé sur les réseaux sociaux. "L'auteur, soumis à une OQTF (Obligation de quitter le territoire français) et influenceur sur les réseaux sociaux, s'était filmé en train d'insulter des policiers en intervention et avait diffusé la vidéo", a affirmé une source policière au Parisien. La vidéo a été tournée en plein Paris, dans le quartier de Châtelet - Les Halles.

Condamné à huit mois de prison en janvier dernier

Une "enquête a été confiée à la sûreté territoriale de Paris du chef d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique", "les investigations sont en cours", a expliqué le parquet de Paris selon Le Figaro. En janvier dernier, l'individu de 29 ans a été condamné à huit mois de prison ferme après la publication d'une vidéo où il parlait du retour du terrorisme en France ainsi que de la pose d'une bombe à La Défense. Il avait été écroué pour apologie du terrorisme. En juin dernier, Mahdi B. a été interpellé dans un centre de rétention administrative (CRA), situé en Seine-et-Marne, pour ce même délit. Selon les informations du Figaro, l'influenceur algérien a quitté le CRA "il y a environ un mois".