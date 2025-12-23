Mort d'Émile Soleil : l'enquête rebondit, un objet "volumineux" étudié par les experts

Les enquêteurs ont saisi, le 16 décembre dernier, deux vélos au domicile des grands-parents d'Émile Soleil. Ils ont effectué deux visites en moins d'une semaine au Haut-Vernet.

Plusieurs zones d'ombre entourant la mort d'Émile Soleil vont-elles s'éclaircir ? Les enquêteurs de la section de recherches de Marseille sont retournés à deux reprises en moins d'une semaine au Haut-Vernet, où a disparu le petit garçon en juillet 2023. Selon les récentes informations de BFMTV, ils ont effectué une première visite le mardi 16 décembre et une autre dans la matinée du lundi 22 décembre.

Plusieurs éléments ont été saisis par les enquêteurs. Le 16 décembre dernier, une perquisition a eu lieu au domicile des grands-parents d'Émile. Les enquêteurs se sont arrêtés sur deux vélos. Ces derniers ont été saisis dans le garage des grands-parents, a expliqué Me Julien Pinetti, l'avocat de la grand-mère du petit garçon, au micro de BFMTV. Des expertises vont être menées un peu plus tard sur ces deux vélos. "Le fait qu'un magistrat instructeur procède à une perquisition et à des saisies va dans le droit fil de ces démarches et nous sommes satisfaits d'observer que cette enquête se poursuit de façon utile et efficace", a également indiqué l'avocat de la grand-mère du petit garçon.

Des précisions sur les circonstances de sa mort

Quatre membres de la famille, dont les grands-parents de l'enfant, ont été auditionnés par des juges d'instruction, le 9 décembre dernier. Près de deux ans et demi après le début de cette affaire, plusieurs interrogations entourent la mort d'Émile Soleil. Le petit garçon avait deux ans et demi lors de sa disparition, le 8 juillet 2023. Des ossements appartenant à l'enfant n'ont été retrouvés qu'au printemps suivant, à la fin du mois de mars 2024.

Lors de l'expertise réalisée sur la boîte crânienne d'Émile Soleil, une lésion de petite taille située près de l'os zygomatique droit a été révélée. Cette découverte a permis de renforcer la piste de l'intervention d'un tiers dans la mort de l'enfant. "Les expertises introduisent la probabilité de l'intervention d'un tiers dans la disparition et la mort d'Emile Soleil. (...) Vous aurez donc compris que les gardes à vue et auditions de plusieurs témoins de ces deux derniers jours s'inscrivent dans cette phase d'enquête", avait déclaré le procureur de la République d'Aix-en-Provence en mars 2025. À cette période, de nouvelles auditions de témoins, notamment des grands-parents, d'un oncle et d'une tante de l'enfant, avaient eu lieu.