Coupure générale d'électricité à Mayotte : un retour à la normale en fin de journée ? Ce que l'on sait

Une coupure générale d'électricité provoquée par un "grave incident" est en cours à Mayotte. Des interventions manuelles sont nécessaires sur de nombreux points du réseau.

Inquiétude à Mayotte en de début d'après-midi. Ce mardi 23 décembre à 14 heures, "un incident grave a provoqué une coupure généralisée de l'électricité dans l'ensemble du département", annonce le préfet sur le réseau social X. Les équipes d'électricité de Mayotte ont rapidement identifié le problème et s'emploient actuellement à "restaurer l'électricité en procédant progressivement, par secteur", apprend-on.

Quid des personnes hospitalisées à domicile qui ont besoin de soins dans les plus brefs délais ? Les services de l'État, en lien avec le CHM, ont engagé un "travail de contact et de suivi des personnes hospitalisées à domicile, afin de s'assurer qu'aucun risque grave ne pèse sur leur état de santé", précise la préfecture.

Un problème sur un transformateur

Cette coupure électrique a également un impact sur les infrastructures de production et de stockage d'eau potable. Des coupures ponctuelles et imprévues ainsi qu'un allongement dans les tours d'eau peuvent être opérés. L'ensemble de la population est appelée par les autorités locales à ne pas saturer les réseaux téléphoniques. Selon Mayotte La 1ère, "un défaut a été constaté sur le réseau" vers 13h35. Il pourrait s'agir d'un souci sur un transformateur. Electricité de Mayotte (EDM) espère un retour à la normale d'ici à la fin de journée. " Des interventions manuelles sont nécessaires sur de nombreux points du réseau", apprend-on.

L’incident technique a été "localisé" et les "premières manœuvres de réalimentation vont débuter pour les zones Nord et Petite-Terre", a indiqué Électricité de Mayotte, ajoutant qu' "à ce stade, 20% des clients sont réalimentés. Une partie du Nord et du Centre dispose à nouveau d’électricité. Les manœuvres se poursuivent activement sur toute l’île".

En cas d'impossibilité de joindre les numéros d'urgence, il est conseillé de "se rendre dans la caserne de pompiers ou de gendarmerie la plus proche de vous". Il faut aussi éviter de manipuler les branchements électriques et "veiller sur les personnes vulnérables de votre entourage". Les collectivités locales sont mobilisées pour qu'un retour à la normale arrive "dans les meilleurs délais".