Attaque au couteau à Paris : après des erreurs administratives, ce que l'on sait vraiment de l'agresseur de trois femmes dans le métro

Un homme, initialement présenté comme étant sous OQTF, a agressé trois femmes dans le métro parisien, vendredi 26 septembre. Les autorités ont finalement découvert un passeport français.

Laurent Nuñez reconnaît un "dysfonctionnement". Vendredi 26 décembre, un homme a agressé au couteau trois femmes dans le métro parisien. Celui-ci a été retrouvé et placé en garde à vue, mais son état de santé n'était pas compatible. Il a alors été conduit en infirmerie psychiatrique. Cette histoire a fait beaucoup parler. On expliquait alors que l'agresseur présumé était un homme malien de 25 ans, connu de la justice et sous OQTF.

Mais voilà, il y a eu une erreur dans le traitement de son dossier avant l'agression. L'homme est sous obligation de quitter le territoire français depuis 2023. Cette mesure est pourtant réservée aux étrangers, mais il a bien un passeport français. Le ministre de l'Intérieur s'est expliqué à ce propos au micro de France Inter, mardi 30 décembre : "À partir du moment où vous traitez un individu comme un étranger en situation irrégulière, où vous le placez en centre de rétention administrative et vous tentez une procédure d'éloignement et en réalité c'est un Français, évidemment qu'il y a eu un dysfonctionnement."

Laurent Nuñez précise que "c'est un individu qui a commis plusieurs faits délictueux, notamment entre 2023 et 2025, il a fait de la détention. Pendant sa détention, une OQTF lui a été notifiée. À sa sortie d'écrou, il a été placé en centre de rétention administrative. Sa fiche pénale mentionne la nationalité malienne". Mais il n'aurait jamais dit aux autorités, judiciaires ou policières, qu'il était en fait Français. "C'est au moment de la perquisition à son domicile, après la triple action qu'il a commise, qu'un passeport français a été découvert", explique alors le ministre. "Évidemment, on a immédiatement procédé à des recherches, des vérifications." Selon les informations de la place Beauvau, l'homme est devenu Français "par filiation" à neuf ans, quand son père "l'a reconnu". Il a reçu un certificat de nationalité en 2012, à douze ans.

Trois agressions en quelques minutes

Quelques heures après les faits, on apprenait que tout s'était passé très vite, "entre 16 h 15 et 16 h 45", selon la RATP, sur la ligne 3 du métro parisien. Trois femmes ont été attaquées : la première à la station République, la seconde à Arts-et-Métier, et la troisième à Opéra. L'agresseur a ensuite pris la fuite sur la ligne 8, comme le montraient les images de vidéosurveillance. Celles-ci ont permis de le retrouver "en fin d'après-midi dans le Val-d'Oise", à Sarcelles. Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire et violences volontaires avec armes. Le ministre de l'Intérieur disait alors qu'il était "en situation irrégulière sur le territoire national, cet individu, déjà connu pour destruction de biens sous l'emprise de stupéfiants, a été écroué en janvier 2024 pour vol aggravé et agression sexuelle après avoir été condamné pénalement".

Concernant les victimes, deux des trois femmes blessées dans le métro ont été transportées à l'hôpital. L'autre s'y est rendue d'elle-même. Deux d'entre elles ont été blessées au dos et la troisième à la jambe. Leur pronostic vital n'est pas engagé.