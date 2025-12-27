Refus d'obtempérer dans les Vosges : le chauffard ayant blessé 2 gendarmes s'est rendu

Un chauffard avait renversé et blessé deux gendarmes de la brigade motorisée de Remiremont dans les Vosges jeudi 26 décembre lors d'un refus d'obtempérer. Ce samedi, l'auteur des faits s'est rendu de lui-même aux autorités.

La cavale a pris fin ce samedi pour le chauffard qui avait renversé et blessé deux gendarmes dans la ville de Remiremont, dans les Vosges, rapporte BFMTV. Il y a deux jours, un homme, après avoir commis un refus d'obtempérer et blessé deux membres des forces de l'ordre, s'était échappé. En fuite dans les Vosges, il s'est rendu de lui-même dans la matinée de samedi 27 décembre à la gendarmerie de Remiremont. Il a été placé en garde à vue.

Hier, le parquet du procureur de la République d'Épinal (Vosges) avait donné de nouveaux éléments sur l'affaire, comme l'avait expliqué Vosges Matin. Cela a commencé par une opération de contrôle menée par deux gendarmes de la brigade motorisée de Remiremont. Voulant contrôler un automobiliste, ce dernier a refusé d'obtempérer. Il a alors tenté plusieurs fois de percuter les deux motards. Toujours à bord de son véhicule, le conducteur a fini par s'arrêter sur une bande d'arrêt d'urgence. Il est ensuite rattrapé par les deux militaires. Mais le chauffard fait une marche arrière au moment d'apercevoir les gendarmes et percute l'un des deux. Il prend alors la fuite.

Une enquête en cours

Le deuxième gendarme poursuit alors le conducteur. Le motard finit par mettre un terme à la course-poursuite. Mais le conducteur fait demi-tour et vient percuter volontairement le gendarme. Il le blesse en le traînant avec sa moto sur une dizaine de mètres.

Actuellement, l'état des gendarmes est jugé comme "pas inquiétant". Une enquête judiciaire pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique a été ouverte. Le chauffard risque la réclusion criminelle à perpétuité.