Explosion gare de Lyon : machine à soda, mouvement de foule… Ce que l'on sait

Une explosion a eu lieu lundi matin à la gare de Lyon. Le Hall 1 a été évacué et un périmètre de sécurité a été mis en place. Personne n'a été blessé.

Il est environ 11 h 45, lundi 29 décembre, à la gare de Lyon quand le bruit d'une explosion est venu perturber la journée des voyageurs. Cadeaux de Noël dans des sacs et valises à la main, cette déflagration a poussé les personnes présentes dans le Hall 1 de la gare du XIIe arrondissement à s'enfuir en laissant leurs affaires derrière eux. Un équipage de la Brigade des réseaux franciliens (BRF) se trouvait à proximité, rapporte Le Parisien, et a rapidement pu intervenir. Les trois policiers ont fait évacuer le Hall 1 et ont établi un périmètre de sécurité autour du bagage qui avait explosé.

Le propriétaire de ce bagage est venu à leur rencontre et leur a expliqué la raison. Il ne s'agissait pas d'un attentat mais bien d'un accident. L'explosion aurait été causée par une bonbonne de gaz dans un appareil à soda qu'il transportait dans sa valise. Au sol, on trouvait les lambeaux de sa valise ainsi que ses affaires éparpillées, une bouteille de vin, des vêtements et une tong.

Aucun blessé n'est à déplorer

Plus de peur que de mal, même si la déflagration a provoqué un mouvement de panique. La brigade des démineurs ainsi que leurs chiens renifleurs sont intervenus et ont constaté qu'il n'y avait plus de danger, aux alentours de 12 h 30. " Il n'y a rien à signaler ", a même assuré la SNCF un quart d'heure plus tard. Heureusement, aucune personne n'a été blessée alors que la gare de Lyon est particulièrement remplie en cette période de fête de fin d'année. La SNCF a également confirmé que l'incident avait provoqué " un impact mineur sur les circulations ". Les voyageurs devraient arriver à l'heure à destination, ou avec un retard sans trop grandes conséquences, mais avec une folle histoire à raconter à leur famille.