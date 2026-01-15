Mitry-Mory : Camélia se suicide à 17 ans, ce que l'on sait du harcèlement scolaire qu'elle subissait

Scolarisée au lycée Honoré de Balzac de Mitry-Mory, en Seine-et-Marne, Camélia, 17 ans, s'est suicidée mardi 13 janvier. Les premiers éléments de l'enquête révèlent qu'elle aurait été victime de harcèlement.

Elle était élève en terminale au lycée Honoré de Balzac à Mitry-Mory (Seine-et-Marne). Camélia, 17 ans, s'est allongée sur les rails du RER B mardi 13 janvier 2026, vers 16h50, alors qu'un train entrait en gare de Mitry-Le-Neuf. Les témoins sur place n'ont rien pu faire, tout comme le chauffeur du RER roulant sans voyageur à bord. Il a depuis été contrôlé négatif à l'alcool comme aux stupéfiants. Camélia n'a pas pu être sauvée.

De son côté, le parquet de Meaux a ouvert une enquête en "recherche des causes de la mort". Rapidement toutefois, plusieurs sources policières relataient les faits de harcèlement qu'aurait subis la victime, ce qui explique l'ouverture d'une seconde enquête "du chef de harcèlement scolaire ayant conduit la victime à se suicider". Confirmant en partie ces informations, le procureur de la République restait tout de même prudent mercredi alors que l'enquête ne faisait que commencer.

"L a plus extrême précaution s'impose"

"L a défunte a pu faire état, auprès de sa famille, de harcèlement scolaire sans qu'aucune plainte ou signalement n'ait été porté à la connaissance de la police ou du parquet", rapportait Jean-Baptiste Bladier dès mercredi, comme le relaie TF1-LCI. Et le procureur de préciser que "la direction de l'établissement scolaire avait pris en compte cette situation, notamment l'année passée et encore récemment".

Pour autant, "l a plus extrême précaution s'impose dans l'analyse des circonstances qui ont poussé cette personne à mettre fin à ses jours", insistait le magistrat, estimant que "cette affaire se présent[ait] sous un jour très complexe" et qu'à "ce stade très liminaire des investigations, il ne saurait être écarté une possible ambiguïté de la défunte dans la survenance des faits de harcèlement".

Convoquée par le chef de l'établissement le jour du drame

Ce jeudi 15 janvier, le procureur de la République a rapporté que la famille de Camélia avait pu expliquer aux enquêteurs que la jeune femme était victime de harcèlement scolaire depuis décembre 2025. Faits dont la direction de l'établissement avait été alertée. Bien que les potentiels harceleurs de Camélia aient été convoqués par la direction du lycée, la situation ne s'était a priori pas améliorée à la rentrée de janvier 2026. Mardi, avant le suicide de Camélia, la lycéenne avait été convoquée à son tour par le chef d'établissement qui, selon sa famille, aurait renvoyé la jeune femme "à sa propre part de responsabilité dans les faits".

Depuis le drame en tout cas, la direction de l'établissement, mais aussi les élèves suspectés du harcèlement de Camélia ont à leur tour été victimes de harcèlement. Dans ce contexte particulièrement tendu, le procureur a donc décidé d'ouvrir jeudi 15 janvier deux autres enquêtes préliminaires. L'une vise à faire la lumière sur les menaces envers une personne exerçant une fonction publique tandis que la seconde a été ouverte pour harcèlement moral, explique Le Parisien, confirmant LCI-TF1. "Des réponses pénales fermes seront apportées, tant aux faits de harcèlement moral, qu'à ceux de menaces envers les agents de l'Éducation nationale", a prévenu dans un message à la presse le procureur ce jeudi.

Rumeurs, moqueries… Après le suicide de Camélia, des élèves montent au créneau

Jeudi matin, quelque 300 à 400 élèves s'étaient mobilisés pour rendre hommage à Camélia. Interrogés par Le Parisien, certains ont dénoncé le harcèlement dont ils se disent aussi victimes. "Tous les mois, il y a un nouveau compte sur les réseaux, pour raconter n'importe quoi." Insultes, moqueries, rumeurs… Les filles seraient particulièrement prises pour cibles.

À RMC, une lycéenne a témoigné de l'hypocrisie qui régnait concernant le cas de Camélia. "On sait qu'on lui tire dessus, qu'on répand des rumeurs sur elle, sur des relations avec des jeunes hommes. On dit que c'est une salope, qu'elle flirte avec des mecs… des choses qui salissent l'image d'une jeune fille", a-t-elle expliqué, affirmant avoir "beaucoup de colère" en elle. "Tout le monde sait, mais tout le monde se tait."