Effondrement de l'étage d'un immeuble à Paris : ce que l'on sait

À Paris, l'étage d'un immeuble s'est effondré sur celui du dessous, dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 janvier. Une personne a été gravement blessée.

L'étage d'un immeuble parisien, situé dans le XIe arrondissement de la capitale, s'est effondré sur celui du dessous dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 janvier. Au moins 20 personnes ont été blessées, une se trouve dans un état grave. Selon les informations de BFMTV, elle a été conduite à l'hôpital après avoir été retrouvée ensevelie, en arrêt cardio-respiratoire, par les secours. Les 19 autres personnes ont été légèrement blessées. Parmi elles, 16 ont été transportées en milieu hospitalier. Parmi toutes les personnes blessées, elles ont, pour la plupart, des blessures qui ont un lien avec l'effondrement, d'après la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP).

L'accident s'est produit au cinquième étage de cet immeuble parisien, situé au 34 bis rue Amelot. Le plancher de l'appartement s'est effondré sur l'étage du dessous. Les pompiers ont été alertés peu après minuit, vers 0h20. Une fête rassemblant une cinquantaine de personnes avait lieu dans l'appartement. Selon franceinfo, 145 sapeurs-pompiers et plusieurs dizaines de véhicules, dont un nombre important d'ambulances, ont été mobilisés sur les lieux de l'accident.

Des premiers éléments sur l'origine de l'effondrement

Ce bâtiment, comprenant six étages, a été évacué. Les autres occupants de l'immeuble n'ont pas été blessés. Comme l'explique Le Parisien, rapportant les premières constatations des pompiers de Paris, l'effondrement est d'origine "structurelle" et n'est pas lié à une fuite de gaz. Selon une journaliste du quotidien, présente sur place au moment de l'effondrement, "des personnes ont crié : c'est tombé, c'est tombé".

La personne grièvement blessée a été transportée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, a affirmé le maire du XIe arrondissement de Paris, François Vauglin, selon Le Parisien. Plusieurs blessés ont été pris en charge dans un Ehpad se trouvant à proximité de l'immeuble où l'accident s'est produit.