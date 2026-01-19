Accident ferroviaire en Espagne : les experts perplexes sur les causes de la collision "étrange"
Un accident de TGV a fait au moins 39 morts et 152 blessés en Espagne, le dimanche 18 janvier. Le ministre des Transports a qualifié la collision de trains de "véritablement étrange" puisque les infrastructures étaient neuves ou rénovées.
- Un grave accident de trains s'est produit en Espagne dans la soirée du dimanche 18 janvier. Un train circulant en direction de Madrid a déraillé et a été percuté par un deuxième train à grande vitesse roulant dans le sens inverse.
- L'accident de trains ayant eu lieu à Adamuz, en Andalousie, a fait 39 morts selon le dernier bilan provisoire du ministère de l'Intérieur espagnol. Le bilan fait également état de 152 personnes blessées, dont 48 toujours hospitalisées. Au moins cinq mineurs figurent parmi les victimes.
- Le premier train, de la compagne privée italienne Iryo, transportait 300 passagers. Il a déraillé et a envahi la voie opposée sur laquelle circulait un train Alvia de la compagnie nationale Renfe comptant près de 200 passagers d'après El Païs. Les deux premières voitures de ce train ont été éjectées des voies sous l'effet du choc.
- Les circonstances de l'accident de trains en Espagne sont "véritablement étranges" a déclaré le ministre espagnol des Transports en conférence de presse dimanche soir. Les voies ferrées sur lesquelles la collision a eu lieu sont en ligne droite et ont été rénovées au printemps, tandis que train Iryo qui a déraillé est "âgé de moins de quatre ans".
- Une commission indépendante chargée d'enquêter sur l'accident afin d'en établir les circonstances va être créée a annoncé le ministre des Transports. "À ce stade, nous ne pouvons même pas spéculer sur la nature du problème, qu'il s'agisse du matériel roulant ou des voies. Nous l'ignorons tout simplement", a déclaré Óscar Puente.
09:30 - De nombreuses victimes de l'accident non-identifiées
L'identification des victimes de l'accident de trains en Espagne est difficile et le bilan risque encore de s'alourdir prolongeant encore l'identification des personnes décédées. Des agents de l'équipe centrale d'enquête sur les scènes de crime de la Garde civile, spécialisés dans l'analyse ADN et les empreintes digitales, ont été dépêchées sur place pour accélérer l'identification des victimes. Plus de 220 personnes de la Garde civile sont mobilisées. Malgré ces efforts, de nombreuses familles des passagers des trains accidentées sont dans l'incertitude et dans l'attente de nouvelles de leurs proches. Le gouvernement régional andalou a ainsi demandé aux personnes blessées et en capacité de prévenir leurs proches de leur faire faire part de leur état pour les rassurer.
09:15 - 48 blessés encore hospitalisés et plusieurs en soins intensifs
Sur les 152 personnes blessées dans l'accident de trains en Espagne selon le dernier bilan, 48 sont toujours hospitalisés a indiqué le président du gouvernement régional andalou, Juan Manuel Moreno. Parmi eux, 11 se trouvent en soins intensifs à Cordoue. Cinq enfants font partie des blessés hospitalisés et deux sont en soins intensifs.
08:56 - Le train qui a déraillé avait été inspecté quatre jours plus tôt
Le train Iryo, premier à avoir déraillé, est un véhicule quasiment neuf puisque fabriqué en 2022 selon les informations de la compagnie ferroviaire italienne à laquelle il appartient rapporte El Païs. Non seulement d'être récent, le train avait fait l'objet d'un inspection seulement quatre jours avant l'accident, le 15 janvier, toujours selon la compagnie italienne.
08:47 - Des experts "perplexes" sur les causes de l'accident mortel et "extrêmement étrange"
L'accident de trains en Espagne est en partie dû au déraillement d'un train, mais les autorités et les experts sont "extrêmement perplexes" sur les circonstances du drame a déclaré le ministre des Transports Oscar Puente en conférence de presse ce lundi matin. Ils s'interrogent sur la cause du déraillement du train qui a eu lieu sur une portion en ligne droite de la voie ferrée et rénovée au printemps, d'autant plus que le train en question était quasiment neuf. "Je peux vous dire que le train Iryo était pratiquement neuf, il avait moins de quatre ans, et que la voie a été entièrement rénovée, suite à un investissement de 700 millions d'euros. Les travaux sur ce tronçon se sont achevés en mai dernier", a précisé le ministre. Et d'ajouter : "Tous les experts ferroviaires que nous avons consultés sont complètement déconcertés, car il est très difficile à expliquer. Nous espérons que l'enquête permettra d'éclaircir les faits. Je m'attends à ce que l'enquête soit complexe et prenne au moins un mois."
08:39 - Le bilan de 39 morts et de 123 blessés "n'est pas définitif"
Le ministère de l'Intérieur espagnol a compté plus d'une centaine de victimes après l'accident de trains en Andalousie. Selon le dernier bilan dévoilé ce lundi matin, 39 personnes sont mortes et 123 ont été blessées. Le ministre des Transports, Óscar Puente, a averti que ce bilan risque de s'alourdir davantage soulignant qu'il "n'est pas définitif". Le membre du gouvernement a également annoncé être arrivé dans la région de Cordoue, où a eu lieu l'accident, et se rendre sur les lieux du drame.
08:30 - Comment la collision de trains a-t-elle eu lieu en Espagne ?
Dimanche soir, un train de la compagnie privée italienne Iryo reliant Malaga à Madrid, déraille sur une voie ferrée rectiligne au niveau de la ville d'Adamuz en Andalousie. Plusieurs voitures du TGV envahissent la voie opposée sur laquelle circule un train Alvia de la compagnie nationale espagnole Renfe. Sous l'effet de la violente collision, les deux premières voitures du train Renfe ont été éjectées des railles.