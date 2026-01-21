Quatre jeunes disparus dans Aisne : l'enquête avance, ce que l'on sait des pistes de travail

Trois adolescents de 16 ans et un jeune homme de 20 ans ont disparu dans l'Aisne le 15 janvier. Le parquet de Laon a ouvert une enquête en "disparition inquiétante" et a donné des précisions sur les hypothèses privilégiées.

Presque une semaine que Thomas, Clément, Léa et Margot n'ont pas donné signe de vie. Les quatre jeunes gens ont disparu dans la soirée du jeudi 15 janvier, dans l'Aisne. Une enquête en "disparition inquiétante" a été ouverte par le parquet de Laon et un appel à témoins faisant office d'avis de disparition a été diffusé par la gendarmerie de Sissonne le lundi 19 janvier. D'après le document, Clément, Léa et Margot âgés de 16 ans et Thomas qui a 20 ans sont partis et circulent "ensemble dans un véhicule Peugeot blanc immatriculé AY-354-TJ".

Plusieurs signalements faits sur les réseaux sociaux ou remontés à la police indiquent la présence des quatre disparus dans plusieurs secteurs du nord-est de la France. Thomas, Clément, Léa et Margot auraient été vus à proximité du Luxembourg, dans les Ardennes ou encore près de la frontière avec la Belgique. "Rien ne laisse penser qu'ils aient franchi la frontière" précise une source du Figaro.

Une fugue organisée ?

Le parquet de Laon a confirmé ce mercredi 21 janvier que "les quatre jeunes et leur véhicule ont été aperçus à plusieurs reprises". "A ce stade, au vu de leur âge, des conditions de leur disparition et des témoignages et éléments signalant leur présence dans les Ardennes et en Belgique, ils ne semblent pas être en danger", a ajouté le parquet indiquant que "l'hypothèse privilégiée à ce stade est celle d'une fugue". Le procureur a assuré que tous les signalements étaient pris au sérieux et que "des investigations techniques ont été lancées afin de les retrouver", "parallèlement aux recherches opérationnelles sur le terrain".

Qu'est-ce qui a poussé Thomas, Clément, Léa et Margot à, possiblement, s'enfuir ensemble ? Les autorités n'ont pas précisé les motifs envisagés pour expliquer cette fugue supposée. "On ne sait pas encore comment ils se connaissent", glisse une une source proche de l'enquête au Figaro. Si Clément et Léa sont originaires de Reims, dans la Marne, ils vivent tous les deux dans l'Aisne de même que Thomas. Les deux garçons habitent Cuissy-et-Geny, tandis que Léa vit à Lappion. Quant à Margot, elle est domiciliée à Argenteuil dans le Val-d'Oise.

© Gendarmerie de l'Aisne

Les proches des quatre disparus ne semblent pas avoir plus d'idées sur la raison de ce départ. "On se demande pourquoi ils ont fait ça, on ne savait pas qu'ils partaient avec la voiture de l'un d'eux. Ils se connaissaient, je n'en sais pas plus. On ne comprend pas..." a déclaré la sœur de Thomas, le plus âgé des jeunes gens, auprès de France 3 Champagne-Ardenne. "Qu'ils nous parlent, qu'ils rentrent !" lance-t-elle aux disparus.

Tous les signalements concernant Thomas, Clément, Léa et Margot peuvent être effectués auprès de la gendarmerie de Sissonne au 03 23 80 07 17 ou en composant directement le 17. Les éléments peuvent être envoyés à l'adresse mail suivante bta.sissonne@gendarmerie.interieur.gouv.fr.