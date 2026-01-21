Suicide de Camélia : "T'es la meilleure maman", "il dit que je me victimise"... Des SMS au cœur de l'enquête

Une semaine après le suicide de Camélia, l'émotion est toujours vive à Mitry-Mory. Et ce, d'autant plus au regard des derniers SMS échangés entre l'adolescente et sa mère, qui ont été révélés ces derniers jours.

Ces messages en disent long sur les raisons qui ont poussé Camélia, 17 ans, à se jeter le 13 janvier dernier sous les roues d'un RER, à Mitry-Mory (Seine-et-Marne). Depuis une semaine, le suicide de Camélia secoue tout l'établissement scolaire. Il faut dire que les faits de harcèlement dont Camélia se disait victime étaient connus de tous : élèves, proches, mais aussi professeurs et directeur de l'établissement. Alors, comment se fait-il que le pire n'ait pas pu être évité ?

Pas moins de quatre enquêtes judiciaires ont depuis été ouvertes pour tenter de faire toute la lumière sur ce drame. Mais dans ses colonnes, Le Parisien révèle cette semaine la teneur des derniers SMS échangés entre l'adolescente et sa mère. Des messages particulièrement glaçants. Parmi les échanges relayés, il y a d'abord celui du lundi 12 janvier, veille du drame.

Ce jour-là, la lycéenne avait été convoquée par le proviseur de l'établissement. À ses côtés, les auteurs présumés du harcèlement, parmi lesquels deux filles scolarisées dans sa classe. Et pour cause, la mère de Camélia avait directement alerté le proviseur de la situation subie par sa fille dans une lettre. À la sortie de cet entretien, Camélia envoie à sa mère : "Il était en colère." Selon Le Parisien, le directeur aurait guère apprécié le courrier.

"Je t'aime de tout mon cœur"

Quoi qu'il en soit, Camélia retourne en cours le lendemain. Mais les faits de harcèlement continuent. Dans un SMS envoyé en fin de matinée, la mère de Camélia essaie alors de lui remonter le moral : "Ne fais plus attention à eux, c'est bon, le proviseur s'en occupe", relaie franceinfo. Malgré la situation, la journée suit son cours jusqu'à une nouvelle convocation surprise de Camélia par le proviseur. Convocation que la mère ignorait. Peu après 16 heures, relaie Le Parisien, Camélia aurait été priée de se rendre dans le bureau du directeur pour un échange d'une trentaine de minutes.

À l'issue, Camélia envoie à 16h32 un message à sa mère déclarant : "Ils ont dit que c'est moi la fautive et que j'aurai une sanction disciplinaire." Et l'adolescente d'ajouter : "Je t'aime de tout mon cœur. Je suis en cours, je te rappelle après." Puis, nouveau SMS à 16h43 : "Il a dit que je me victimise." À peine trois minutes après, Camélia envoie encore à sa mère, avec deux émojis cœur : "En tout cas, je t'aime et t'es la meilleure maman du monde." Et alors que sa mère la croit en cours, la lycéenne quitte l'établissement précipitamment. Elle se jettera moins d'une heure après, sous un RER. Dès le lendemain du suicide de Camélia, sa famille a porté plainte contre les personnes qui ont, selon elle, encouragé le passage à l'acte de la jeune femme, à savoir le proviseur et les élèves accusés de harcèlement.