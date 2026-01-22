Un bébé décédé à cause de lait infantile Nestlé contaminé ? Une enquête ouverte

Un nourrisson est décédé début janvier après avoir consommé du lait infantile Nestlé rappelé, car suspecté d'avoir été contaminé par une bactérie dangereuse. Le parquet de Bordeaux annonce l'ouverture d'une enquête.

Certains lots de lait infantile Nestlé ont-ils causé la mort d'un enfant ? La question se pose après le décès d'un nourrisson début janvier. Alors que le géant de l'agroalimentaire a lancé un vaste rappel de produits concernant des lots de laits infantiles Guigoz et Nidal le 5 janvier, l'enquête sur la mort de l'enfant a démontré que le bébé "avait notamment été alimenté, entre le 5 et le 7 janvier 2026, avec un lait artificiel de marque Guigoz ayant fait l'objet d'un rappel" a précisé le procureur de la République de Bordeaux, Renaud Gaudeul, à l'AFP le jeudi 22 janvier.

Le rappel volontaire organisé par la société suisse a été fait par mesure de précaution après la détection d'un problème de qualité dans un ingrédient venant d'un de ses grands fournisseurs. Des investigations de Nestlé "ont révélé la présence potentielle de céréulide, une substance d'origine bactérienne issue du microorganisme Bacillus cereus, susceptible de provoquer des troubles digestifs", comme des diarrhées et des vomissements. Des troubles pouvant apparaître une à cinq heures après l'ingestion du produit précise le Dauphiné Libéré.

Une note de l'Anses datant de 2021 rapporte que "des formes graves d'infections (septicémie, entérocolite nécrosante, hépatite fulminante, encéphalopathie, abcès cérébral) pouvant conduire à des décès ont été décrites chez des prématurés, des nouveau-nés", mais aussi "des jeunes adultes, des patients atteints d'une hémopathie maligne, de cirrhose, ou de maladie de Crohn traitée par immunosuppresseurs".

Le procureur de Bordeaux a annoncé ce jeudi 22 janvier avoir sollicité des analyses pour "déterminer la présence ou non de la bactérie" dans le lait ingéré par le nourrisson. Pour l'heure, le lien entre le décès et la consommation de lait infantile concerné par le rappel n'est pas clairement établi, les résultats des investigations épidémiologiques nécessaires pourraient être connus "la semaine prochaine" selon la cellule d'investigation de Radio France.

La contamination de laits infantiles Nestlé et Lactalis détectée avant les rappels

Si aucun autre décès de nourrisson n'a été signalé après des consommations de lait infantile Nestlé, plusieurs parents ont fait remonter l'apparition de symptômes chez leurs nouveau-nés. Le 5 janvier, au moment du rappel, la société agroalimentaire assurait procéder au rappel "par prudence" et sans qu'"aucun cas de maladie en lien avec les produits concernés n'ait été confirmé". Reste que le rappel de Nestlé est intervenu une dizaine de jours après que la société ait eu la confirmation de la présence de la bactérie dans certaines de ses produits.

Nestlé n'est pas le seul géant agroalimentaire à être concerné. Le mercredi 21 janvier, le français Lactalis a lancé un rappel de produit pour six lots de lait infantile craignant la "présence potentielle" de "céréulide", soit la même bactérie que celle signalée dans les produits Nestlé. Comme la société suisse, Lactalis indique ne pas avoir eu connaissance de cas de maladie ou de symptômes directement liés à ses produits. Une contamination de certains lots par la toxine céréulide a été détectée dès le 16 janvier indique la Direction générale de l'alimentation, chargée de la sécurité sanitaire des aliments au sein du ministère de l'Agriculture, à Franceinfo. Mais selon elle, le rappel n'a été fait que le mercredi 21 janvier, car avant "les analyses ne montraient aucun risque". Ce sont de nouvelles vérifications qui "ont mis en évidence un élément nouveau : après dilution dans l'eau, les concentrations de toxine peuvent être nettement plus élevées."