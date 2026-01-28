Incendie à Courchevel : le feu difficile à contrôler, un bâtiment illustre de la station détruit

Un incendie s'est déclaré mardi en début de soirée au niveau de la toiture de l'hôtel Grandes Alpes, à Courchevel 1850 et s'est propagé à une deuxième résidence. Il est encore en cours ce mercredi matin.

Un impressionnant incendie s'est déclaré ce mardi 27 janvier vers 19 heures dans un hôtel 5 étoiles de la station de ski de Courchevel, en Savoie. Les flammes ont dévoré la toiture de l'établissement "Les Grandes Alpes" à Courchevel 1850. Plus de 90 occupants de l'hôtel et de la résidence des Grandes Alpes ont été évacués mardi soir et 192 autres personnes ont été évacuées d'un hôtel voisin. Quatre sapeurs-pompiers ont été légèrement blessés. Attention, le bilan n'est pas définitif ni certain étant donné la difficulté d'accès à certaines zones de l'hôtel.

Pour l'instant, l'origine du feu reste indéterminée. La préfecture indique à BFMTV que la brigade de Moûtiers a été saisie afin de déterminer les circonstances du début de l'incendie. L'incendie est encore en cours ce mercredi matin, a confirmé la préfecture auprès de la chaîne info, évoquant une "intervention complexe". La neige épaisse recouvrant les toits empêche en effet les secours de "trouver des exutoires de fumée", a détaillé le colonel Emmanuel Viaud du service départemental d'incendie et de secours (SDIS).

Encore "des heures" avant que le sinistre ne soit éteint

115 pompiers se battent désormais contre les flammes et "le feu a beaucoup progressé dans la nuit", déplore Bruno Charlot, sous-préfet d'Albertville, auprès de ICI Pays de Savoie. "Ils ont été confrontés à de nombreux problèmes techniques. Les flammes courent sous la toiture", précise-t-il. Le bâtiment illustre de cette station de ski huppée donne effectivement beaucoup de fil à retordre aux soldats du feu, la structure du toit étant composée de loze avec une "couche épaisse de neige qui recouvre la toiture. Ce qui empêche les secours de trouver des exutoires de fumée", explique ce mercredi matin le lieutenant-colonel Viaud dans les colonnes du média local. Il y en a encore pour "des heures" avant que le sinistre ne soit éteint.

La propagation des flammes étant extrêmement rapide, c'est maintenant un autre établissement qui est menacé : Le Lana. Si les clients et le personnel ont trouvé refuge dans d'autres établissements de la station, c'est la structure du bâtiment qu inquiète les secours, le travail des pompiers va justement consister à éviter que ce deuxième hôtel soit touché. "On a vu énormément de pompiers arriver, la toiture qui commençait à fumer et par la suite des flammes... Ça s'est passé très vite", confie un témoin qui a assisté au départ de l'incendie hier soir au micro de BFMTV.