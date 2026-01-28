Disparition de Joëlle, 72 ans, à Montmorency : son corps retrouvé en forêt trois semaines après, ce que l'on sait

Le corps sans vie de Joëlle a été retrouvé mardi 27 janvier en forêt, sur la commune de Montlignon. Une enquête est ouverte pour tenter de comprendre les causes de son décès.

Joëlle, habitante de Montmorency âgée de 72 ans, n'avait plus donné signe de vie depuis le 5 janvier dernier. Ce jour-là, la retraitée avait pris sa voiture, une Dacia blanche. Sans nouvelle de la septuagénaire, ses proches, amis, famille et voisins s'étaient rapidement mobilisés pour la retrouver. Son corps sans vie a finalement été découvert mardi 27 janvier 2026 par des agents de l'Office national des forêts (ONF) alors qu'ils travaillaient dans la forêt de Montmorency, sur la commune de Montlignon, dans le Val-d'Oise, rapporte Le Parisien.

Trois jours après la disparition de Joëlle, sa voiture avait été localisée à proximité du château de la Chasse à Montlignon. Un élément qui laissait alors penser que la septuagénaire était simplement partie faire une promenade en forêt ce jour-là. Forts de cet indice, les proches de Joëlle avaient organisé plusieurs battues pour tenter de la retrouver. En vain.

Des conditions météorologiques compliquées lors des battues

Il faut dire que les conditions météorologiques n'étaient pas optimales le week-end suivant sa disparition et lors duquel les battues avaient été organisées. En effet, les chutes de neige et la tempête Goretti avaient compliqué la tâche des participants qui semblaient toutefois avoir bien cherché au bon endroit. "Le terrain était très humide, glissant et parfois impraticable, les conditions étaient extrêmement difficiles", s'est remémoré auprès du Parisien le maire Les Républicains de Montmorency, Maxime Thory. Le quotidien régional indique que le corps de la septuagénaire a bien été retrouvé sur le périmètre qui avait fait l'objet de fouilles à l'époque.

À Montmorency, la nouvelle émeut particulièrement. "C'est une terrible nouvelle", confie le maire tandis que le collectif Les Effacés de Montmorency fait part sur Facebook de son "immense tristesse". "Son absence laisse un vide profond. Nous partageons, en tant que voisins, la peine et l'émotion que cette nouvelle fait naître", ajoute-t-il. Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur ce drame.