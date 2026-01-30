Mort de Tyah à Lormont : ce que l'on sait de ses derniers moments

Recherchée depuis le 12 janvier dernier, Tyah, la lycéenne de 16 ans disparue près de Bordeaux a été retrouvée par un promeneur, pendue, dans le parc de l'Ermitage à Lormont.

Une macabre découverte. Jeudi 29 janvier, le corps de Tyah Halidi Selemani, une adolescente de 16 ans, a été découvert pendu dans le parc de l'Ermitage à Lormont, près de Bordeaux, selon les informations transmises par le procureur de la République de Bordeaux, Renaud Gaudeul. Scolarisée à Pessac, elle était portée disparue depuis le 12 janvier. C'est un promeneur qui a fait la découverte.

La lycéenne a été retrouvée dans une partie isolée du parc qui n'est pas ouverte au public, "à l'abri des regards", indique la mairie de Lormont à ICI Gironde. Son corps doit être transféré à l'Institut de médecine légale de Bordeaux afin qu'une autopsie soit pratiquée et permette de préciser les circonstances exactes de sa mort. Le 12 janvier dernier, elle avait quitté le domicile familial après sa pause déjeuner pour regagner le lycée Pape-Clément, mais n'est jamais rentrée. Depuis, elle demeurait introuvable.

Une altercation juste avant sa disparition ?

Son frère se rappelle l'avoir trouvée "très affectée" lorsqu'il l'a croisée ce jour-là, "en pleurs, évoquant une déception sentimentale", indique Le Parisien. Le téléphone portable de l'adolescente avait d'abord borné dans le quartier Bacalan à Bordeaux avant de ne plus être géolocalisé, expliquait ce mardi le frère de la victime. Toujours d'après lui, elle avait été impliquée dans une altercation avec d'autres lycéens le matin de sa disparition.

Alors qu'elle était considérée comme "gentille, souriante et réservée" par ses camarades de classe, quelques mois plus tôt, Tyah avait confié être "harcelée par un garçon de sa classe", et, selon une lycéenne, "une altercation aurait eu lieu quelques heures avant sa disparition", appuie RTL.

Une cellule d'écoute mise en place au lycée

Une enquête avait été ouverte, confiée à la division de la criminalité territoriale (DCT) et un appel à témoins avait été diffusé le 20 janvier avant que les images des caméras de surveillance de la zone soient exploitées. Des recherches sont lancées avec l'appui des pompiers, des marches le long de la Garonne avec des drones et des équipes cynophiles, en vain, jusqu'à ce jeudi 29 janvier et la découverte faite par ce promeneur.

Ce vendredi 30 janvier, le recteur de l'Académie de Bordeaux déclare par voie de communiqué de presse qu'une "cellule d'écoute pour les élèves, les professeurs et les personnels" est mise en place au sein du lycée Pape-Clément à Pessac où la jeune fille était scolarisée. "Elle restera active autant que nécessaire. Les équipes mobiles de sécurité sont également mobilisées afin d'accompagner les équipes du lycée", peut-on lire.