Séquestration d'une magistrate liée à la cryptomonnaie : qui sont les suspects interpellés ?

Cinq suspects ont été interpellés et placés en garde à vue dans l'affaire de la séquestration d'une magistrate grenobloise et de sa mère, kidnappées pour une rançon en cryptomonnaie.

Cinq personnes ont été interpellées, dès 6 heures ce dimanche 8 février, dans l'affaire de la séquestration d'une magistrate et de sa mère en lien avec la cryptomonnaie dans l'Isère. "Quatre hommes et une femme ont été placés en garde à vue", a confirmé une source proche du dossier, selon TF1-LCI. Les enquêtes se poursuivent sous la direction de la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Lyon.

La Brigade de répression du banditisme (BRB) et la Brigade de recherche et d'intervention – en charge des investigations – sont parvenues à appréhender les suspects, en deux temps entre ce samedi et ce dimanche, parce que certains des suspects s'apprêtaient à prendre la fuite vers l'étranger, précise BFMTV.

Une magistrate et sa mère séquestrées pendant trente heures

Pour rappel, une magistrate grenobloise de 35 ans et sa mère de 67 ans ont été séquestrées pendant une trentaine d'heures la semaine dernière, dans le cadre d'une demande de rançon en cryptomonnaie. Elles ont été retrouvées blessées vendredi matin dans un garage de la Drôme après avoir réussi à appeler à l'aide.

Le rapt est survenu dans la nuit de mercredi à jeudi au domicile de la magistrate, dans la commune de Saint-Martin-le-Vinoux. Selon les informations du Dauphiné Libéré, les agresseurs ont pénétré dans la maison vers 3 heures du matin en défonçant la porte. Un témoin a entendu une explosion, sans qu'il soit clair si des explosifs ont été utilisés ou si la porte a été fracturée à l'aide d'un bélier. Le compagnon de la magistrate, magistrat lui aussi, n'était pas présent au moment des faits. Seules la victime et sa mère ont été enlevées.

Un autre enlèvement lié à la cryptomonnaie à Voiron

Jeudi matin, le hameau où se situe le domicile de la magistrate a été bouclé par les forces de l'ordre, tandis que les équipes de police technique et scientifique procédaient aux premières investigations. La JIRS de Lyon, spécialisée dans la criminalité organisée, poursuit désormais ses recherches pour déterminer le rôle exact de chaque suspect et l'ensemble des motivations derrière ce rapt.

Dix jours plus tôt, un autre enlèvement avait eu lieu à Voiron, ciblant un septuagénaire, ce qui laisse penser à une vague récente de séquestrations visant des personnes liées à la cryptomonnaie.