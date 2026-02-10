Meurtre d'un chauffeur VTC à Marseille : comment Pepito, un enfant, a réalisé son crime sur fond de narcotrafic

En octobre 2024, un chauffeur VTC est abattu d'une balle dans la tête à Marseille. Le suspect, Pepito, un ado de 14 ans, a été recruté via Snapchat par la DZ Mafia. Il comparaît devant le tribunal pour enfants à partir de ce mardi.

Un adolescent de 15 ans est jugé à partir de ce mardi 10 février, pour "homicide volontaire en bande organisée" et "association de malfaiteurs" après le meurtre d'un chauffeur de VTC, en octobre 2024 à Marseille. Âgé de 14 ans au moment des faits, celui qui est surnommé "Pepito" est soupçonné d'avoir tué par balle un chauffeur VTC de 36 ans. Il avait commandé cette course pour aller exécuter un contrat pour le compte d'un narcotrafiquant de la DZ Mafia.

Mais le jeune tueur engagé a abattu une personne sans lien avec sa cible à 4h25 du matin. En effet, la victime se nomme Nessim Ramdane, un père de famille de 36 ans retrouvé tué d'une balle dans la tête, son véhicule encastré dans le mur d'une école maternelle. Peu après le drame, vers 5 heures, la police reçoit un appel d'un détenu de la région. Il se présente comme un membre de la DZ Mafia et dit avoir commandité un meurtre d'un narcotrafiquant rival auprès du jeune homme. L'adolescent s'étant trompé de cible, il décide de le dénoncer.

Recruté sur les réseaux sociaux, installé dans un hôtel et armé

Le mineur avait été recruté sur Snapchat pour aller tuer un membre de la bande rivale des "Blacks", pour 30 000 euros. Originaire du Vaucluse, l'adolescent a eu un différend avec le chauffeur, ce dernier ne souhaitant pas s'arrêter quand le mineur voit sur le trottoir sa cible. C'est alors qu'il décide de l'abattre d'une balle à l'arrière du crâne. Il avait été récupéré à Nîmes et installé dans un hôtel à Marseille où lui ont été remis une arme et un téléphone, a indiqué une source judiciaire à l'AFP. La victime, elle, n'a jamais été impliquée dans le narcotrafic qui gangrène Marseille.

Le meurtre commandité visait un membre d'un gang rival, pour venger la mort d'un adolescent de 15 ans, qu'il avait précédemment envoyé intimider ce concurrent, mais qui avait été repéré et poignardé une cinquantaine de fois puis brûlé vif. Le drame du 4 octobre 2024 est donc survenu sur fond de guerre entre la DZ Mafia et le clan des "Blacks" de la cité Félix Pyat pour des points de deal.

"Je ne réalisais pas ce que voulait dire tueur à gages"

Aujourd'hui, "Pepito" encourt jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle contre la perpétuité s'il avait été majeur. Pour la toute première fois, les réquisitions seront prises à huis-clos par le nouveau Parquet national anticriminalité, lancé en janvier. Le jugement est attendu jeudi en fin de journée. Le procureur de Marseille, Nicolas Bessone, avait indiqué en conférence de presse que le mis en cause avait été placé en foyer depuis ses neuf ans, ses parents étant eux-mêmes détenus dans des affaires liées aux stupéfiants.

"Je pense que je ne réalisais pas ce que voulait dire tueur à gages. Je me suis dit que tuer c'est facile, l'argent facile. Mais quand je l'ai fait, j'ai réalisé que ce n'était pas facile, le dire et le faire c'est pas facile. Si je le pouvais, je préférerais revenir en arrière", déclarait-il face aux enquêteurs, rappelle France 3 PACA. De son côté, la veuve de Nessim Ramdane dit avoir "besoin qu'il (Pepito) entende que son acte a plongé une famille entière dans l'horreur et que des enfants devront vivre chaque jour avec l'absence cruelle de leur père", déplore-t-elle.