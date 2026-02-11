"Il ne me reste qu'elle" : Caroline Darian renoue le lien avec sa mère après l'affaire Pélicot

Caroline Darian, la fille de Gisèle et Dominique Pélicot, est revenue sur sa relation avec sa mère après l'affaire des viols de Mazan. Le rapport entre les deux femmes s'était tendu lors du procès.

C'est toute une famille qui a été fracturée par l'affaire des viols de Mazan. Le père, Dominique Pélicot, a été condamné à vingt ans de réclusion criminelle pour avoir organisé les viols de son ex-femme par des dizaines d'hommes pendant dix ans. La mère et victime de l'affaire, Gisèle Pélicot, a affronté le procès de 51 de ses agresseurs, dont son mari. Et la fille du couple a également souffert de cette affaire, plus que les autres enfants Pélicot. Caroline Darian accuse Dominique Pélicot de l'avoir droguée et violée durant son enfance et a un temps coupé les ponts avec sa mère.

"Nous avons été toutes les deux dans une forme de rupture pour plein de raisons, et surtout parce que nous n'avons pas la même place" dans l'affaire des viols de Mazan, a déclaré Caroline Darian dans un entretien accordé à La Tribune du dimanche le 1er février. Les deux femmes ont été mêlées à l'affaire, mais si les viols subis par Gisèle Pélicot ont été avérés, il n'existe que des suspicions concernant sa fille.

Parmi les photos retrouvées par les enquêteurs dans l'ordinateur de Dominique Pélicot et diffusées pendant le procès, certaines montraient Caroline Darian, plus jeune, inerte et en sous-vêtements, à l'instar de sa maman. Durant le procès, la fille du couple Pélicot a fait part de son "intime conviction" d'avoir été abusée par son père, mais n'a pas été reconnue comme une victime et ne s'est pas sentie suffisamment soutenue par sa mère. "J'aurais aimé que nous traversions cette épreuve terrible du procès de façon plus douce", a-t-elle indiqué à La Tribune.

"Je ne peux pas lui demander plus que ce qu'elle a déjà enduré"

Mais Caroline Darian dit désormais comprendre que ce qu'elle considérait comme une absence de réaction n'en était pas une : "Pour elle, ces photos de moi, c'est abject et incestueux. Mais il lui est difficile d'imaginer ce qu'elles pourraient signifier. En même temps, je peux le comprendre au regard de ce qu'il lui a fait subir. Comment peut-elle se dire, décemment, qu'il a pu faire ça sur moi ? Je ne peux pas lui demander plus que ce qu'elle a déjà enduré".

Ce sont les tempéraments des deux femmes et leur façon de faire face à l'affaire qui les ont éloignées. Alors que Gisèle Pélicot se faisait discrète en marge du procès, Caroline Darian militait contre la soumission chimique et les violences faites aux femmes. "Ma bouée a été l'action, l'association, la colère. Ma mère est tout l'inverse, elle n'est pas dans la colère", reconnaît la fondatrice de "M'endors pas : stop à la soumission chimique".

L'incompréhension, et peut-être le malaise après leur réaction respective, se sont cependant dissipées. La mère et la fille ont renoué le dialogue" en décembre 2024, après la condamnation de Dominique Pélicot. Caroline Darian salue d'ailleurs le courage de sa mère qu'elle qualifie de "force de la nature". Mais alors que Gisèle Pélicot est considérée comme une "icône féministe", sa fille la voit plutôt comme "une héroïne des temps modernes". Et Caroline Darian d'ajouter : Il ne me reste qu'elle et elle est très précieuse dans ma vie"

Une plainte déposée contre Dominique Pélicot

Si la relation entre Caroline Darian et sa mère s'est rechauffée, la fille de Dominique Pélicot n'a pas renoncé à sa quête de vérité. Elle a déposé une plainte pour viol contre son géniteur en mars 2025, mais regrette l'inaction de la justice estimant que sa "plainte est en train de prendre la poussière dans un tiroir". "Dominique Pelicot a pris vingt ans. Et moi qui suis dehors, comment je me répare si je n'ai pas ma vérité ?" demande-t-elle dans les colonnes de La Tribune.