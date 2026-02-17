Châteauroux : un homme retranché dans un immeuble ouvre le feu sur la police, ce que l'on sait

Des coups de feu ont été échangés entre un homme retranché dans un immeuble et la police à Châteauroux ce mardi. Alors que le secteur est "à éviter", le Raid est en cours de déploiement sur place.

Ce mardi 17 février, des détonations ont été entendues dans la matinée dans un immeuble de Châteauroux (Indre), a indiqué à l'AFP le procureur de la ville, David Marcat. Des échanges de coups de feu ont eu lieu entre un "vieux monsieur" retranché dans un immeuble et les policiers, indique Le Parisien, confirmant une information de La Nouvelle République.

Une autre source policière citée par l'AFP indique que le septuagénaire de 78 ans a lancé trois grenades par la fenêtre, dont une a explosé alors que les force de l'ordre tentaient de l'interpeller. Les policiers ont été contraints de faire usage de leur arme. Le Raid est en cours de déploiement sur place. Le service de déminage est également mobilisé.

"Trop tôt pour parler du profil" de l'assaillant, dit le préfet de l'Indre

Le préfet de l’Indre, Thibault Lanxade, s’est exprimé en détail sur la situation lors d'un point presse ce midi. "Pour le moment, la personne est enfermée chez elle", dit-il à propos su septuagénaire retranché dans son immeuble. "Le contact est en train d'être établi pour connaître ses intentions, mais ce qui est important, c'est de rappeler les consignes de sécurité : se tenir au plus loin du lieu", explique-t-il. "Cette période de discussion et de négociation peut être longue, il faut espérer un dénouement rapide et dans les meilleures conditions possibles", dit le préfet de l’Indre.

Il poursuit : "Nous suivons l'évolution minute par minute afin de sécuriser au maximum la circulation". "Il est trop tôt pour parler du profil" de l'assaillant, ce sera à Mme la substitut et M. le procureur qui prendra le relais" de donner davantage de détails.

Vers 12h15, trois nouvelles détonations ont retenti. "Tout le monde est calfeutré et le maire, Gil Avérous, vient d’appeler la seconde partie du bâtiment mitoyen pour demander aux habitants de ne pas sortir", indique La Nouvelle République. "Ce sont des détonations enclenchées dans le cadre d'un protocole par le Raid, qui est un protocole précis mais pour le moment la situation reste entre les mains du Raid", il ne s'agit pas d'un potentiel assaut, a assuré le préfet de l’Indre, Thibault Lanxade, dans son point presse de mi-journée.

Les faits se sont déroulés dans le secteur de la Place de Bretagne, quartier Beaulieu à Châteauroux, où les policiers ont encerclé un bâtiment. L'homme est toujours retranché à l'intérieur. Selon un communiqué de la préfecture, 28 sapeurs-pompiers du Service départemental d’incendie et de secours de l’Indre, 23 militaires de la gendarmerie nationale, 30 agents de la police nationale ainsi que 5 membres de la police municipale de Châteauroux ont été mobilisés. Pour l'instant, il n'y a pas de blessés.