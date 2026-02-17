Nîmes : un enfant de 8 ans tué par un chauffard, un mineur interpellé

Un enfant de huit est décédé ce mardi 17 février dans le quartier Pissevin, à Nîmes, après avoir été fauché par une voiture. Un jeune homme de 17 ans et cinq autres personnes ont été interpellés.

Un enfant âgé de huit ans décédé après avoir été fauché par un véhicule ce mardi 17 février, vers 8 heures, dans le quartier Pissevin à Nîmes. Pris en charge et transporté dans un état grave au CHU Carémeau, l'enfant n'a pas survécu rapporte ICI Gard Lozère.

Une enquête en flagrance a été ouverte pour homicide routier aggravé et des investigations sont en cours a fait savoir Cécile Gensac, la procureure de la République de Nîmes. Un suspect a été interpellé à la mi-journée. Il s'agit d'un jeune homme de 17 ans suspecté d'être le conducteur de la voiture impliquée dans l'accident mortel. L'individu a été interpellé au domicile de ses parents, à Nîmes, précise le média local. En plus du suspect soupçonné d'avoir été au volant du véhicule, cinq autres personnes ont été interpellées et placées en garde à vue après l'accident a indiqué la procureure.

Le préfet du Gard a adressé "ses très sincères condoléances à la famille" de la jeune victime. Alors que l'enfant décédé était scolarisé à l'école élémentaire Paul-Langevin à Nîmes, selon les informations de BFMTV, la préfecture a indiqué que "l'éducation nationale accompagne les personnels et élèves de l'école avec une cellule de soutien psychologique".