Alerte enlèvement levée : le bébé retrouvé vivant à Lille, la famille toujours recherchée

Déclenchée samedi en début de journée, l'alerte enlèvement a été levée en début de soirée. Dalia, six semaines, a été retrouvée dans un hôpital à Lille alors que le reste de la famille est toujours en fuite.

L'alerte enlèvement a donc été levée, ce samedi 21 février, quelques heures après son déclenchement. Elle avait été lancée après la disparition de trois jeunes enfants en Seine-Saint-Denis, enlevés jeudi par leurs parents en Seine-Saint-Denis. Les recherches se poursuivent pour retrouver le reste de la famille. La plus petite, Dalia, six semaines, a été retrouvée vivante dans un hôpital à Lille. "Elle a été déposée à l'hôpital par une femme non identifiée au visage dissimulé par un voile et un masque chirurgical à 16h05", a affirmé samedi Eric Mathais, le procureur de Bobigny. L'état de santé du nourrisson était au centre des inquiétudes.

Le bébé souffre d'une cardiopathie, nécessitant des soins. "Les médecins hospitaliers suivant le nourrisson avaient indiqué que, sans soins adaptés, son état pourrait devenir problématique dans les 48 heures", a déclaré samedi le procureur de Bobigny. Les deux autres enfants âgés de 18 mois et de deux ans sont toujours recherchés. L'alerte enlèvement avait été déclenchée à 5h45 ce samedi. Une enquête pour enlèvement de mineur de moins de 15 ans a été ouverte dans la foulée. Deux membres de la famille ont été placés en garde à vue samedi matin. Ils font l'objet "de suspicions sur l'assistance qu'ils auraient pu apporter aux parents pour l'enlèvement des enfants et dans leur fuite", selon Eric Mathais.

Ce que l'on sait des deux autres enfants et des parents

Nael, 18 mois, et Eline, 2 ans et demi, sont donc toujours recherchés, tout comme les parents. Selon l'alerte enlèvement, ils ont été enlevés simultanément. Ils étaient confiés à l'Aide sociale à l'enfance (ASE). "Les parents, se sont opposés aux éducateurs venus faire exécuter l'ordonnance de placement et ont pris la fuite avec les trois enfants le 19 février 2026", a également affirmé le procureur de Bobigny. Ce placement à l'ASE a eu lieu à la suite d'un "signalement hospitalier mettant en évidence un hébergement précaire, la consommation de stupéfiants par les parents, les enfants étant négligés dans leurs besoins essentiels".

Les suspects recherchés sont les parents. Il s'agit de Abdelkader Benabderrahmane, un homme de 24 ans, et de Chaima Hattab, âgée de 20 ans. Le père de famille a possiblement une griffure au niveau du visage, selon l'alerte enlèvement. Les parents pourraient vouloir tenter de quitter le territoire français.