Alerte enlèvement : trois enfants ont disparu en Seine-Saint-Denis, ce que l'on sait

L'alerte enlèvement a été déclenchée, samedi 21 février, après la disparition de trois enfants en Seine-Saint-Denis. Les parents sont les suspects, ils sont susceptibles de vouloir quitter le territoire national.

Une alerte enlèvement est en cours ce samedi 21 février. Trois jeunes enfants de la même famille ont disparu en Seine-Saint-Denis, à Épinay-sur-Seine. Les parents sont suspectés d'être derrière cet enlèvement. Dalia, âgée de 6 semaines et née prématurément, a été enlevée le jeudi 19 février, selon les informations de l'alerte enlèvement, déclenchée en tout début de journée. Elle souffre d'une cardiopathie, une prise en charge médicale doit intervenir dans les 48 heures.

Nael, 18 mois, et Eline, 2 ans et demi, ont également disparu. Les deux enfants ont été enlevés simultanément, précise l'alerte enlèvement. Ils étaient confiés à l'Aide sociale à l'enfance (ASE). Ils ont les yeux et les cheveux bruns. Les parents des trois jeunes enfants sont Abdelkader Benabderrahmane, 24 ans, 1m70, mine, cheveux et yeux bruns, et Chaima Hattab, 20 ans, mesurant entre 1m62 et 1m65, mince, cheveux et yeux bruns. Le père de famille a possiblement une griffure au niveau du visage, selon l'alerte enlèvement. Les parents pourraient vouloir tenter de quitter le territoire français.

Pourquoi les enfants étaient-ils confiés à l'ASE ?

" Si vous localisez les enfants, n'intervenez pas vous-même, appelez immédiatement le 197 ou envoyez un courrier à alerte-enlevement@interieur.gouv.fr ", explique le ministère de la Justice. Éric Mathais, procureur de Bobigny, a dévoilé plusieurs éléments autour de la disparition des enfants. " Les parents, se sont opposés aux éducateurs venus faire exécuter l'ordonnance de placement et ont pris la fuite avec les trois enfants le 19 février 2026 ", a-t-il affirmé dans un communiqué, notamment relayé par BFMTV. Ce placement à l'ASE est survenu à la suite d'un " signalement hospitalier mettant en évidence un hébergement précaire, la consommation de stupéfiants par les parents, les enfants étant négligés dans leurs besoins essentiels ".