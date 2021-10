"Changement d'heure : heure d'hiver 2021, comment ça marche ?"

CHANGEMENT HEURE HIVER 2021. Le changement d'heure d'hiver a lieu ce week-end. Dans la nuit de samedi à dimanche, à 3h du matin, l'heure repassera à 2h dans toute la France. Fonctionnement, impact, fin de la mesure... Voici toutes les réponses aux questions clés sur ce changement d'heure d'hiver qui devait initialement être le dernier...

Le changement d'heure est en vigueur de France depuis 1976. Objectif : économiser de l'électricité en obtenant artificiellement une heure de luminosité naturelle de plus en début de journée. Des économies qui ont toujours ou presque été contestées. Et la fin du changement d'heure, si elle a bel et bien été prévue par les autorités françaises et par une décision du Parlement européen pour ce mois d'octobre 2021, n'est en réalité pas pour tout de suite. Décidée il y a plus de deux ans, la suppression du changement d'heure a pris du retard à cause de la crise sanitaire du Covid-19, mais aussi des difficultés d'harmonisation entre Etats-membres, chacun ayant le choix entre rester à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver permanente.

Questions / Réponses

Pourquoi la fin du changement d'heure représente une aubaine pour de nombreuses entreprises ? Si l'on met fin au changement d'heure, comme le souhaite la Commission européenne, certaines entreprises pourraient mieux s'organiser, expliquait en 2019 le journal Les Echos. En effet, cela "facilitera la planification dans les transports et l'énergie et simplifiera les applications dépendantes du temps", précisait alors la commissaire européenne aux transports de l'époque, Violeta Bulc. De plus, la Chine et la Russie ont renoncé à l'heure d'été. Une raison supplémentaire d'y mettre fin pour les entreprises qui font du commerce avec ces deux pays.

Les changements d'heure d'hiver et d'été sont-ils coordonnés à l'échelle européenne ? Depuis 1998, le changement d'heure, d'hiver comme d'été, est coordonné à l'échelle européenne. Cette mesure d'harmonisation vise à faciliter les transports et les communications entre les différents pays de l'UE au moment du changement d'heure. Résultat : chez "les 28", on revient à l'heure d'hiver chaque dernier dimanche d'octobre (ce week-end), à trois heures du matin. A la veille de la Toussaint, tous les citoyens de l'UE "gagnent" donc une heure de sommeil. Quant au passage à l'heure d'été, lui aussi harmonisé au sein de l'UE, il a lieu chaque dernier dimanche de mars, à deux heures du matin et dans le sens inverse.

Combien de pays changent d'heure sur la planète ? Le changement d'heure n'est pas propre à l'Union européenne. Au total, une soixantaine de pays appliquent un changement d'heure, notamment en Amérique du Nord et en Océanie. Mais, depuis quelques années, l'abandon du changement d'heure fait des émules et de nombreux partenaires commerciaux de la France et de l'UE l'ont abandonné. La Chine, la Russie ou, plus récemment, la Turquie, ont ainsi déjà mis fin au changement d'heure, ce qui a en partie motivé la décision de l'UE.

Pourquoi l'heure d'hiver permanente semble plus favorable à notre rythme biologique ? Même si notre sondage nuance ce constat (lire plus bas), les Français seraient favorables à l'heure d'été permanente. Pourtant "a priori on est quand même fait pour vivre avec le soleil", indiquait il y a peu Joëlle Adrien, spécialiste du sommeil à l'Hôtel-Dieu de Paris, auprès de l'AFP. Pour ce chercheur, avoir deux heures d'avance sur l'heure solaire, comme c'est le cas lorsque la France est à l'heure d'été "n'est pas une bonne idée". L'AFP précise que des spécialistes des rythmes biologiques sont davantage favorables à ce que la France reste toute l'année à l'heure d'hiver plutôt qu'à l'heure d'été.

Quel est l'impact réel du changement d'heure sur les économies d'énergie ? Le changement d'heure permet-il de réelles économies d'énergie ? Oui, selon l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise des Energies (Ademe). Selon une étude réalisée en 2010, le changement d'heure a permis d'économiser 440 GWh en 2009, soit l'équivalence de la consommation annuelle en lumière de 800 000 ménages. Les émissions de CO2 ont également été réduites de l'ordre de 44 000 tonnes. L'étude projetait alors une baisse des émissions comprise entre 70 000 et 100 000 tonnes de CO2 d'ici 2030. Pour certains militants défavorables au changement d'heure, les économies d'énergie n'auraient pas un réel impact et auraient des répercussions négatives au niveau de la santé. Et les études récentes sont trop peu nombreuses et exhaustives pour réévaluer ces chiffres.

A quelle heure le soleil se couchera-t-il à la suite du changement d'heure ? Après-demain dimanche, une fois le changement d'heure effectif, la nuit tombera à partir de 17h32 à Paris contre environ 18h30 aujourd'hui, selon le site spécialisé calendriersolaire.com. Si nous gagnerons une heure de luminosité le matin, à l'heure où nombre de Français sont encore chez eux ou sous la couette, nous en perdrons, pour rappel, une le soir. De quoi nous motiver à nous lever plus tôt dans les semaines et les mois qui viennent pour profiter de la lueur du dehors de bon matin ?

Avec le changement d'heure, une hausse inévitable du nombre d'accidents de la route ? C'est un phénomène souvent rapporté lors du changement d'heure d'hiver mais bel et bien observé par la Sécurité routière notamment. "Avec le passage à l'heure d'hiver, le nombre d'accidents dont sont victimes les piétons augmente de près de 50% entre 17 et 19 heures", indiquait-elle dès 2017 sur Twitter. Chacun est donc appelé à être particulièrement vigilant dans les jours qui viennent. Des gilets réfléchissants à glisser dans le cartable de vos enfants, mais également dans votre propre sac à dos, pourraient être une solution efficace pour lutter contre le phénomène.

Pourquoi "changement d'heure" ne rime pas avec "heure de sommeil" en plus ? "Non, vous ne dormirez pas une heure de plus", tels sont les mots du Parisien il y a quelques années de cela avant le passage à l'heure d'hiver. Le quotidien dévoilait le résultat d'une étude réalisée par Withings, un fabricant d'objets connectés, et selon laquelle le changement d'heure ne favorisait pas pour autant l'augmentation du temps de sommeil. En d'autres termes, le leitmotiv "on va gagner une heure de sommeil en plus" ne s'applique pas vraiment dans les faits. Car si la journée de dimanche aura bien 25 heures, ce n'est pas pour autant que quelqu'un qui dort 8 heures en temps normal dormira 9 heures ! Selon l'étude, les Français ne dormiraient en moyenne qu'un quart d'heure de plus lors des week-ends de passage à l'heure d'hiver. "Cela montre que le corps reste calé sur l’heure d’été. On n’a pas réellement besoin de cette heure de sommeil en plus, donc on se réveille", expliquait à l'époque Audrey Rampazzo, responsable marketing France de Withings.

Rester sur l'heure d'été, une bonne idée ? Alors que la suppression du changement d'heure traîne, on ignore encore si la France choisira de rester à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver. La consultation officielle menée en 2019 par l'Assemblée penche pour l'heure d'été permanente. Et cette option privilégierait des journées plus longues, mais serait également une bonne idée pour le tourisme. Olivier Fabre, maire de Mazamet dans le Tarn et fondateur de l'association européenne pour l'heure d'été, a expliqué pourquoi auprès du Parisien. "Pour la convivialité d’abord, nous sommes tous heureux de profiter du soleil, y compris tard en soirée ! L’économie du tourisme en bénéficie aussi car les gens sortent et consomment plus quand il fait jour", assurait-il.

Comment passer le changement d'heure sans encombre ? Pour bien passer le changement d'heure, il existe une astuce : s'y préparer ! Pour ceux qui viendraient de se rendre compte que le passage à l'heure d'hiver se fera dans la nuit de samedi à dimanche, il n'est pas encore trop tard. L'idée est de décaler son heure de coucher d'un quart d'heure dès ce vendredi soir pour être plus frais une fois l'heure changée. À noter toutefois que dans le cas du passage à l'heure d'hiver, on gagne une heure. Le changement est donc moins violent qu'en été, où l'on perd une heure !

Pourquoi la fin du changement d'heure est un problème pour.. les compagnies aériennes ? C'est peut-être un frein supplémentaire à la fin définitive du changement d'heure. Comme l'ont rapporté Les Echos, les compagnies aériennes ne voyaient pas d'un très bon oeil le processus de fin au changement d'heure, si cela se faisait trop rapidement. La plupart des compagnies ont en effet bien du mal à remettre en place leurs plannings après la crise du coronavirus qui a lourdement impacté leur secteur d'activité, avec le nombre d'avions précis pour chaque heure. Un calendrier validé par tous les Etats membres se faisant attendre, une mise à mort prématurée de la mesure rendrait cette problématique logistique plus cruciale encore.

Le changement d'heure, pas idéal pour le sommeil ? Et si la fin du changement d'heure tant attendu était une excellente nouvelle sur le plan de la santé ? Outre la mention régulière des accidents de la circulation induits par l'obscurité en fin de journée, ou encore le bouleversement de l'horloge biologique qui provoquerait une augmentation des crises cardiaques, BFMTV s'est entretenu il y a quelques années sur le sujet avec la psychiatre Sylvie Royant-Parola, experte en troubles du sommeil. Ce médecin considère que le changement d'heure a "une incidence sur le sommeil, avant tout en modifiant les horaires et en diminuant le temps de sommeil, tout au moins pour un certain nombre de gens. Cela augmente la fatigabilité et conduit à une fragilisation de l'organisme, qui peut entraîner des complications vasculaires".

Quelle heure est la plus proche de l'heure du soleil, celle d'hiver ou d'été ? L'heure d'hiver est celle que nous utilisions toute l'année avant la mise en place du changement d'heure. Néanmoins, il y a un décalage d'environ une heure entre l'heure légale d'hiver et l'heure du lever du soleil. Mais avec l'heure d'été, l'écart est d'environ deux heures. Ainsi, le soleil est à son zénith à environ treize heures en heure d'hiver, et quatorze heures en heure d'été. En France, nous sommes en effet plus proches de l'heure solaire lors de l'heure d'hiver.

Pourquoi le sport et la musique sont-ils vos alliés de l'heure d'hiver ? Alors que nous passons officiellement à l'heure d'hiver dans la nuit de samedi à dimanche, la saison hivernale a déjà commencé à refroidir l'ensemble de la France. Même si les températures freinent souvent notre envie de courir dehors, le sport est considéré comme un allié important pour lutter contre la morosité hivernale. Selon les médecins, marcher six minutes par jour dans le froid augmente de 30% votre score de bonne humeur. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de marcher des heures par une météo glaciale ! Selon 20Minutes, écouter de la musique permettrait également de garder le moral. D'après plusieurs études scientifiques basées sur des IRM, certaines musiques font baisser la pression artérielle et stimulent le cerveau. Si tout cela ne marche pas, il ne vous reste plus qu'à planifier vos prochaines vacances printanières !

Pourquoi donner son sang est une bonne action 100% adaptable au changement d'heure d'hiver ? Contrairement au changement d'heure d'été, on gagne une heure en plus avec le changement d'heure d'hiver. L'EFS, pour Établissement français du sang, a d'ailleurs réalisé un calcul simple qu'on peut rattacher au passage à l'heure d'hiver : donner son sang prend environ 45 minutes. Soit à peu près le temps gagné au moment du changement d'heure d'hiver ! L'EFS en profite pour rappeler qu'il faut 10 000 dons par jour pour sauver des vies, et qu'une poche de sang reste utilisable 42 jours. Si vous êtes vacciné(e) contre le Covid, pour trouver votre point de collecte de sang, rendez-vous sur le site.

Les Français ont-ils bien en tête le mécanisme du changement d'heure d'hiver ? D'après un sondage YouGov * réalisé exlusivement pour Linternaute.com, à l'interrogation "Savez-vous si nous avançons ou reculons d'une heure lors du changement d'heure d'hiver ? Veuillez sélectionner une seule réponse.", 62% des sondés ont donné la bonne réponse, autrement dit "Nous reculons d'une heure (à 3 heures du matin il sera 2 heures)". Un quart des sondés au total (25%) s'est sont trompé dans le sens des aiguilles, et 13% "ne savaient pas". * Sondage réalisé en ligne du 6 au 7 octobre 2021, sur 1 007 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus.

Quel pourcentage de Français savent qu'un changement d'heure a lieu cet hiver ? Selon un sondage exclusif réalisé par YouGov France pour Linternaute, à la question "Savez-vous si un changement d'heure va avoir lieu cet hiver ?", ?", 77% des personnes interrogées ont répondu "Oui", 14% "Je ne sais pas" et 9% "Non". La suppression du changement d'heure étant dans les tuyaux de l'Union européenne, il est possible que les Français se sentent encore un peu plus embrouillés sur la question que d'habitude.