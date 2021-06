"DIRECT. Sujet brevet français : le sujet dévoilé ce lundi"

SUJET BREVET FRANCAIS 2021. Ce lundi 28 juin, les Troisièmes planchent sur leur sujet du bac de français. Sur quels thèmes sont-ils tombés ?

10:14 - Sur quel sujet d'imagination ont planché les élèves pour le brevet de français 2021 à Pondichéry ? Au brevet de français 2021 de Pondichéry (Inde), passé le 15 juin dernier, les élèves qui ne choisissaient le Sujet d'imagination avaient à traiter le Sujet de réflexion suivant : "Selon vous, faut-il résister à l'évolution du monde ? Vous développerez votre point de vue en prenant appui sur des exemples variés issus de votre expérience personnelle, de votre culture et des œuvres étudiées lors de votre scolarité". 10:00 - Le sujet du brevet de français peut être connu dans un quart d'heure Le sujet du brevet de français 2021 peut être dévoilé à partir de 10h15. Dans ce live, nous vous proposons de découvrir ses intitulés en temps réel. Nous mettons ensuite à votre disposition gratuitement, plus bas dans cette page spéciale, le sujet dans son intégralité, grâce à notre partenariat avec le site spécialisé Studyrama. 09:44 - Quel était le sujet d'imagination pour le brevet de français 2021 à Pondichéry ? Les élèves qui ont planché sur leur brevet 2021 de français le 15 juin dernier à Pondichéry (Inde) avaient le choix entre deux sujets à traiter en partie Rédaction : le "Sujet d'imagination" ou le "Sujet de réflexion". L'intitulé du Sujet d'imagination était le suivant : "Comme dans le poème d'Abdellatif Laâbi, 'L'Arbre à poèmes', écrivez un texte poétique dans lequel vous donnerez la parole à un élément de la nature qui exprimera sa liberté et sa beauté. Vous commencerez par 'Je suis...' et vous terminerez par 'Je suis vivant.e' ". 09:30 - "Grammaire et compréhension" : sur quels texte et image les élèves ont-ils dû s'appuyer à Pondichéry ? A Pondichéry, les élèves des pays étrangers membres du groupe 1 (dont font partie ceux de cette ville d'Inde), ont planché le 15 juin 2021 sur les texte et image suivants pour la partie "Grammaire et compétences linguistiques - Compréhension et compétences d'interprétation" de leur brevet de français : Texte - "L'arbre à poèmes" d'Abdellatif LAABI, extrait de "L'étreinte du monde" (1993)

Image - "Soul" ("Ame"), de Pawel KUCZYNSKI. Une œuvre poétique datant de 2010 et représentant une souche d'arbre transformée en gramophone, un appareil qui permettait d'écouter de la musique. 09:16 - Sujet brevet de français : pourquoi faut-il plus d'une heure pour connaître le sujet de l'épreuve en cours ? La réponse est la même pour les épreuves de l'ensemble des examens scolaires passés en France à l'échelle nationale. Ce délai de plus d'une heure après le début de l'épreuve s'explique en effet très simplement : un retard d'une heure est toléré pour les candidats à chaque épreuve, il ne faudrait donc surtout pas qu'ils puissent entrer dans leur salle d'examen en ayant déjà consulté le sujet sur Internet. 09:01 - L'épreuve du brevet de français a démarré ! Ça y est, les élèves sont censés être en majorité entrés dans les salles d'examen où a lieu ce lundi 28 juin l'épreuve de français du brevet des collèges 2021. L'épreuve a pour rappel lieu de 9h à 12h15. 08:45 - Le Brevet de français démarre dans moins d'une demi-heure Pour rappel, l’heure officielle du brevet de français est fixée à 9h. C’est le début d’une longue journée pour les candidats, puisqu’ils enchaîneront avec l’épreuve de maths cet après-midi, après une bonne pause déj', puisqu'elle est programmée de 14h30 à 16h30. 08:25 - Brevet de français : une longue épreuve en plusieurs blocs La première partie de l’examen du brevet de français a lieu de 9h à 10h30 ce lundi 28 juin. Après une pause d’un quart d’heure, la seconde se déroule de 10h45 à 12h15. Il s'agit par conséquent de la plus longue épreuve écrite du brevet. LIRE PLUS

D'après les pronostics de professeurs sollicités par le site internet brevetdescolleges.fr, les sujets de français les plus susceptibles d'être soumis au brevet des collèges cette année sont ceux autour des thèmes de la recherche et la construction de soi (se raconter, se représenter) ou la vie en société, la participation à cette vie en société et la dénonciation des travers de la société. La notion "Agir sur le monde" (Agir dans la cité : individu et pouvoir) et celle de "Progrès et rêves scientifiques" ont également été citées par d'autres enseignants.

Cette année, il y a bien un brevet, contrairement à la précédente édition, où les épreuves avaient "sauté" au profit du contrôle continu à 100% à cause de la crise sanitaire du Covid-19. Ce sont donc les quatre traditionnelles épreuves du brevet qui attendent les collégiens en présentiel en 2021, les lundi 28 et mardi 29 juin. Et c'est justement l'épreuve de français qui ouvre le bal, lundi 28 juin à 9h dans toute la France. Grammaire, orthographe, conjugaison... Les jeunes candidats sont alors évalués sur leur maîtrise de la langue française pendant trois heures.

L'épreuve de français du brevet s'étale de 9h à 10h30, puis de 10h45 à 12h15 ce lundi 28 juin. Le sujet de français sera accessible gratuitement dans cette page dans la foulée de son officialisation au grand public par le ministère de l'Education, grâce à notre partenariat avec Studyrama. Retrouvez-le ci-dessous lundi 28 juin à partir de 10h15, en intégralité et en pdf.

Après chaque épreuve d'examens, notre partenaire Studyrama propose un corrigé pour donner les grandes lignes des réponses à fournir et des références à convoquer dans sa copie. Retrouvez le corrigé de français, réalisé par des professeurs, pour le brevet 2021 ci-dessous :

Notre site partenaire, Le Figaro Etudiant, a mis en ligne le sujet de français en trois parties sur lequel les élèves des pays étrangers membres du groupe 1 (dont font partie ceux de Pondichéry, en Inde), ont planché le 15 juin 2021 :