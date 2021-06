"DIRECT. Brevet de maths : découvrez le sujet 2021 du brevet des collèges"

quand ça va me parler de fonction affine et linéaire a 14h30 #brevet2021 pic.twitter.com/xNWklz82O2

15:19 - L'épreuve de mathématiques demande un vraie rigueur

Pour bien réussir l'épreuve de mathématiques du brevet des collèges, il faut être rigoureux et discipliné : bien lire et relire les intitulés des questions, s'appliquer dans les démonstrations et les figures géométriques à dessiner. Il faut aérer sa copie, rester maître du temps... Tout cela demande d'être bien appliqué, c'est aussi important que de maîtriser les connaissances et les savoirs développés durant l'année, en classe.