"Sujet du brevet de maths 2022 : entraînez-vous avec les sujets déjà tombés à l'étranger !"

[Mis à jour le 22 juin 2022 à 11h06] L'épreuve de maths du brevet a lieu à la toute fin du mois de juin. Réviser ses formules est donc plus que jamais d'actualité pour les élèves de troisième de cette année. Cette discipline fait, qui plus est, partie de celles rapportant le plus de points au Diplôme national du brevet. Pour maximiser vos chances de réussir l'épreuve et vous mettre dans le bain du sujet du brevet de maths 2022, nous vous proposons de consulter les sujets tombés dans les centres d'examens français de l'étranger, à Washington et dans les pays du groupe 1. Puis de vous entraîner à partir de ces sujets, pour des révisions concrètes.

Grâce à notre partenariat avec Studyrama, vous découvrirez également dans cette page spéciale le sujet de la dernière édition du brevet de mathématiques dans son intégralité, ainsi que son corrigé. C'est une démarche qui peut permettre de s'entraîner sur le principe des annales, et qui sera donc utile à vos révisions !

Les épreuves écrites du diplôme national du brevet communes à tous les candidats auront lieu les jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet 2022 pour la session normale et les lundi 12 et mardi 13 septembre 2022 pour la session de remplacement (heure de Paris). En métropole, l'épreuve de mathématiques aura lieu le jeudi 30 juin de 14h30 à 16h30. Elle correspond à la deuxième épreuve après le français : d'une durée de deux heures, elle vaut autant de points que celle de français.

Au brevet, la valeur de chaque épreuve ne se calcule pas sur la base d'un coefficient, mais avec un comptage de points. Pour rappel, on peut obtenir au maximum 800 points lors du brevet. ll faut un minimum de 400 points sur 800 pour être reçu. Puis, lorsqu'on récolte davantage de points, on peut décrocher des mentions : il en faut au minimum 480 pour la mention assez bien, au minimum 560 pour la mention bien, et 640 pour la mention très bien. L'épreuve de mathématiques peut rapporter jusqu'à 100 points, elle est donc très importante.

Le 30 juin prochain, les élèves de France métropolitaine disposeront de deux heures pour faire leurs preuves lors de l'épreuve écrite de mathématiques. Ils devront travailler sur plusieurs exercices, dont certains seront assortis de tableaux ou de schémas. Ils plancheront également sur un exercice d'informatique.

Sujet de l'épreuve de maths du brevet 2022 tombé à Washington

Les élèves de troisième qui résident en Amérique du Nord ont passé leurs épreuves les 1er et 2 juin 2022. Pour l'épreuve de maths du brevet en série générale, les élèves ont dû travailler sur une série de cinq exercices. Le premier consistait en des questions sur une figure géométrique, avec des calculs de longueur et d'angles. Noté sur 22 points, il présentait cinq questions. Puis, le second exercice, noté sur 15 points, consistait en un questionnaire à choix multiple, avec une seule réponse exacte à chaque fois. Le troisième exercice, avec 20 points à la clé, nécessitait de travailler sur le cas théorique de la pratique physique des adolescents, suivi d'un problème s'inspirant d'un jeu de hasard conçu par un programme informatique. Le quatrième exercice, noté sur 21 points et composé de deux parties, était composé d'un tableur et de l'affirmation suivante : " Pour obtenir le résultat du programme de calcul, il suffit de multiplier le nombre de départ par le nombre entier qui suit". Les élèves ont dû traiter de ces deux éléments dans une série de questions. Enfin, dans le cinquième exercice qui était également le plus important en terme de points (22 points), les collégiens ont planché sur des programmes de calcul à partir de deux parties caractérisée par des exercices de vérification et d'écriture de fonctions.

Sujet de maths du brevet 2022 pour le groupe 1 de l'étranger

Les élèves du groupe 1 de l'étranger ont passé leurs épreuves du brevet les 14 et 15 juin 2022. Concernant l'épreuve de maths du brevet en série générale, ils ont planché sur cinq exercices, respectivement notés sur 19 points, 20 points, 21 points, 15 points et 25 points. On pouvait lire la consigne suivante en haut de sujet : "L'évaluation prend en compte la clarté et la précision des raisonnements ainsi que, plus largement, la qualité de la rédaction. Elle prend en compte les essais et les démarches engagées, même non abouties. Toutes les réponses doivent être justifiées, sauf mention contraire."

Le sujet du brevet de maths de la précédente édition du DNB (Diplôme national du brevet) a été publié ci-dessous par notre partenaire Studyrama. Retrouvez sur Studyrama tous les sujets et corrigés des épreuves du brevet.

Dans certains centres d'examen basés à l'étranger, les épreuves du brevet version française sont passées plus tôt qu'en France métropolitaine. Notre partenaire Le Figaro Etudiant a mis en ligne le sujet intégral de mathématiques de la précédente session du brevet à Pondichéry, en Inde, sur lequel les élèves concernés, qui étudient dans les pays étrangers membres du groupe 1, planchent quelques semaines plus tôt que leurs camarades de l'Hexagone.

Les résultats du brevet 2022 tombent la première semaine de juillet. Si les dates de publication des résultats varient selon les académies, une chose est sûre : vous connaîtrez vos résultats à l'épreuve de maths ainsi qu'à toutes les autres épreuves du brevet 2022 au plus tard le 8 juillet 2022. Et après les résultats, place à la célébration des élèves ayant obtenus les meilleures notes ! Une cérémonie républicaine de remise des diplômes du brevet est organisée à chaque rentrée pour les lauréats dans leur collège. Les académies, en lien avec les établissements scolaires et les élus du territoire - maires, conseillers départementaux, etc.- organisent chaque année, une remise officielle des diplômes obtenus l'année précédente. D'après le site officiel de l'Education nationale, cette cérémonie "rassemble la communauté éducative et les élus autour des élèves qui achèvent leur parcours scolaire commun". Son utilité est de "dire le rôle essentiel de l'école dans la République et de féliciter les élèves qui ont obtenu leur premier diplôme". L'Education nationale spécifie que cela permet d'ériger des "modèles de réussite".