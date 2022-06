"Brevet de maths 2022 : les sujets et les corrigés [EN LIGNE]"

SUJET BREVET MATHS 2022. L'épreuve de mathématiques du brevet des collèges s'est déroulée ce jeudi 30 juin 2022. Les exercices proposés peuvent déjà être parcourus avec leurs corrigés en intégralité...

[Mis à jour le 30 juin 2022 à 18h14] Le brevet de maths 2022 était programmé ce jeudi 30 juin pour un peu plus de 855 000 candidats au précieux diplôme de fin de troisième (770 000 pour le brevet général et 85 000 pour le brevet pro). Et ce cru 2022 l'a de nouveau prouvé : les mathématiques, qui sont arrivées ce jeudi après-midi après l'épreuve de français passée le matin, sont l'une des matières les plus exigeantes pour les collégiens. Ces derniers ont dû se pencher en deux heures (14h30 à 16h30) sur cinq exercices au total, balayant une large palette de connaissances et de notions du programme de maths de troisième. Chaque exercice, qui comportait lui-même plusieurs questions et problèmes, était noté sur 20 points.

Parmi les sujets de maths proposés aux candidats du brevet 2022, on trouve les calculs de distance et de volumes, les produits de facteurs, les probabilités, les aires et même la programmation... Comme d'habitude, la mise en situation a été privilégiée pour ce brevet de maths. Les candidats ont pu se promener dans un paysage arboré traversé par une rivière, se pencher sur une distribution de cartes Pokémon ou gérer les problèmes de fuite d'une salle de bains. Parcourez les sujets en intégralité grâce à notre partenaire Studyrama et découvrez les corrigés de chacun des exercices ci-dessous.

Sachez que si vous avez constaté un résultat incorrect dans votre copie du brevet de maths 2022 sans trouver votre erreur, et que vous l'avez signalé sur votre copie afin de montrer que vous en aviez conscience, le correcteur notera surtout le raisonnement et vous pourrez quand même gagner des points.

Chaque année, les corrigés des sujets sont particulièrement cherchés à l'issue des épreuves, les candidats essayant d'anticiper leur note en comparant les réponses qu'ils ont livrées à celles proposées par les correcteurs. Et généralement, les corrigés de maths ne font pas débat. Découvrez ci-dessous les corrigés de maths 2022 (brevet général et brevet professionnel), mis à disposition par notre partenaire Studyrama :

Comme chaque année lors des épreuves du brevet des collèges, nous diffusons les copies des sujets de mathématiques du brevet 2022 avec notre partenaire Studyrama. Voici la totalité des exercices proposés pour le brevet général et le brevet professionnel et des problèmes posés aux candidats cette année :

Au brevet, la valeur de chaque épreuve ne se calcule pas sur la base d'un coefficient, mais avec un comptage de points. Pour rappel, on peut obtenir au maximum 800 points lors du brevet. ll faut un minimum de 400 points sur 800 pour être reçu. Puis, lorsqu'on récolte davantage de points, on peut décrocher des mentions : il en faut au minimum 480 pour la mention assez bien, au minimum 560 pour la mention bien, et 640 pour la mention très bien. L'épreuve de mathématiques peut rapporter jusqu'à 100 points, elle est donc très importante.

Les résultats du brevet 2022 tombent pour leur part la première semaine de juillet. Si les dates de publication des résultats varient selon les académies, une chose est sûre : vous connaîtrez vos résultats à l'épreuve de maths ainsi qu'à toutes les autres épreuves du brevet 2022 au plus tard le 8 juillet 2022. Après les résultats, une cérémonie républicaine de remise des diplômes du brevet est organisée à chaque rentrée pour les lauréats dans leur collège. Les académies, en lien avec les établissements scolaires et les élus du territoire - maires, conseillers départementaux, etc.- organisent chaque année, une remise officielle des diplômes obtenus l'année précédente.