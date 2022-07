"Brevet 2022 : les sujets de secours d'histoire-géo et de sciences dévoilés ce vendredi, consultez-les"

BREVET 2022. Le brevet 2022 a été touché de plein fouet par des fuites des sujets d'histoire-géo et de sciences, comme annoncé par l'Education nationale jeudi soir. Consultez en temps réel les sujets de secours d'histoire-géo et de sciences dès leur publication ce vendredi.

En direct

Recevoir nos alertes live !

08:36 - Quand les résultats du brevet des collèges sont-ils publiés ? Alors même que les épreuves du brevet 2022 sont encore en cours, certains élèves ou parents se posent déjà la question. Il va falloir faire preuve d'encore un peu de patience : les résultats du brevet des collèges seront publiés du vendredi 8 juillet au mardi 12 juillet 2022, soit quelques jours à peine après les résultats du bac, dont la communication est fixée à la date unique du mardi 5 juillet. 08:30 - L'épreuve d'histoire-géographie du brevet : deux heures, 50 points et trois exercices D'une durée de deux heures, l'épreuve d'histoire-géographie / EMC (Enseignement moral et civique) du brevet est notée sur 50 points et se compose de trois exercices. 08:22 - Quels sont les sujets probables d'histoire-géo en série générale pour le brevet 2022 ? D'après RTL, en partenariat avec le site spécialisé Digischool, les sujets probables du brevet 2022 pour la série générale sont la Seconde Guerre mondiale, étudiée comme une guerre d'anéantissement, ou encore la période des indépendances et de la construction de nouveaux Etats. Mais aussi : "La France défaite et occupée : Régime de Vichy, collaboration, Résistance" et "Démocraties fragilisées et expériences totalitaires dans l'Europe de l'entre-deux-guerres". 08:15 - L'épreuve d'histoire-géo / EMC du brevet commence dans moins d'une heure.. L'épreuve d'histoire-géo / EMC (Enseignement moral et civique) du brevet démarre dans moins d'une heure ce vendredi. Comme précisé plus haut dans ce direct, elle a en effet lieu de 9h à 11h. 08:08 - Des sujets de secours déjà utilisés cette année pour le bac de français Ce n'est pas la première fois cette année que le ministère de l'Education se voit dans l'obligation de sortir des sujets de secours. Pour le bac de français 2022 de la voie générale, cela a aussi été le cas : les sujets prévus au départ ont en effet été distribués par erreur au sein d'un centre d'examen au moment de l'épreuve de philosophie du bac. 08:02 - Fuites du brevet des collèges 2022 : un cas similaire lors du bac 2019 Lors de l'édition 2019 du baccalauréat, le parquet de Paris avait ouvert une enquête suite à des fuites concernant les épreuves de mathématiques des séries générales. Lesdites fuites avaient été relayées via la messagerie privée WhatsApp ou par SMS. Peu de temps après, 21 personnes avaient été placées en garde à vue, puis quatre d'entre elles mises en examen, parmi lesquelles deux candidats et un surveillant, rappelle franceinfo ce vendredi matin. 07:55 - Quelles disciplines évaluées en sciences pour cette édition du brevet ? Pour la série générale, ce sont les sciences de la vie et de la terre (SVT) et la technologie qui ont été tirées au sort afin de faire partie des épreuves du brevet 2022. En série pro, les deux disciplines des sciences tirées au sort pour cette année sont les SVT et la physique-chimie. 07:50 - Des sujets de secours sont utilisés aujourd'hui à la fois pour les épreuves d'histoire-géo et de sciences Les sujets de secours seront employés pour les épreuves d'histoire-géographie / EMC et de sciences en série générale, à cause d'une "fuite avérée", a déclaré le ministère jeudi soir. Ce dernier a donc annoncé qu'il allait déposer plainte, mais aussi qu'il allait lancer une enquête administrative interne en parallèle. D'après la rue de Grenelle, la fuite a été identifiée via des "photos des sujets circulant sur WhatsApp". 07:45 - Sujets et corrigés du brevet 2022 : la deuxième (et dernière) journée d'épreuves du DNB démarre ce vendredi ! Bienvenue dans ce live consacré aux sujets du brevet 2022 ainsi qu'à son actualité ! Vous y découvrirez les sujets d'histoire-géo / EMC et de sciences en temps réel au fil de cette deuxième et dernière journée d'épreuve du DNB, ainsi que leurs corrigés. 30/06/22 - 22:05 - "Fuite avérée" de sujets du brevet 2022 : le ministère de l'Éducation nationale va porter plainte FIN DU DIRECT - Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé, jeudi 30 juin 2022, qu'il allait porte plainte à la suite d'une "fuite avérée" de sujets des épreuves du brevet des collèges qui se dérouleront, vendredi 1er juillet. Les sujets d'histoire-géographie, mais aussi de sciences, ont fuité. Des photos des sujets auraient été repérées sur la messagerie WhatsApp. En conséquence, les sujets de secours seront présentés aux candidats vendredi. En plus de sa plainte, le ministère de l'Éducation va lancer une enquête administrative interne. 30/06/22 - 20:52 - Ce détail de l'épreuve du brevet de maths qui a surpris les élèves Lors de l'épreuve de maths du brevet 2022, qui a eu lieu jeudi 30 juin, l'énoncé d'un exercice a fait réagir les candidats à l'épreuve. L'exercice 3 du sujet présentait une collectionneuse de cartes Pokémon qui souhaitait les revendre. Il est indiqué qu'elle possède 252 cartes de type "feu" et 156 cartes de type "terre". Les élèves étaient ensuite interrogés sur la décomposition en produit de facteurs premiers de ces nombres. Sur Twitter, David Lafarge, qui compte deux millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube consacrée aux Pokémon, s'amuse de cet énoncé. Les élèves, eux, ont plaisanté, soulignant que les Pokémon de type "terre" n'existent pas.

Français, maths, histoire-géo, sciences... Découvrez pour chacune des matières du brevet quels sont les sujets tombés pour le brevet 2022, ainsi que leurs corrigés ! Les sujets sont rendus disponibles à partir d'une heure après le début des épreuves, les corrigés le sont vers la fin des épreuves.

Le brevet est noté sur 800 points, et il faut un minimum de 400 points pour l'obtenir.

Le contrôle continu est pris en compte dans la notation, y compris les projets réalisés en classe, à l'instar des EPI (Enseignements pratiques interdisciplinaires). L'évaluation du socle commun se fait sur huit compétences, chacune évaluée dans le livret scolaire à travers quatre niveaux de points :

10 points pour une maîtrise "insuffisante"

pour une maîtrise "insuffisante" 25 points pour une maîtrise "fragile"

pour une maîtrise "fragile" 40 points pour un travail "satisfaisant"

pour un travail "satisfaisant" 50 points pour une "très bonne" maîtrise

Si l'élève a récolté 50 points partout, il a accumulé le maximum possible pour la partie contrôle continu du brevet, soit 400 points (pour rappel, il s'agit de la moitié de la totalité des points du diplôme). Les épreuves finales ne représentent donc "que" la moitié du barème total du brevet chaque année. Il y en a pour rappel cinq (quatre écrites et une orale), notées sur 400 points.

► Consultez le détail des compétences du socle commun sur le site du ministère de l'Education nationale

L'oral du brevet est noté à lui seul sur 100 points, à l'instar de l'épreuve écrite de français et de l'épreuve écrite de mathématiques, notées sur 100 points chacune. Les épreuves écrites d'histoire-géographie et enseignement moral et civique (EMC) ; et de sciences sont pour leur part chacune évaluée sur 50 points. C'est donc la moitié de la notre finale (400 points) qui est dépendante des examens de fin d'année. Il est possible de gagner jusqu'à 20 points en plus si une option facultative a été suivie.

Les trois mentions du brevet correspondent aux niveaux de points obtenus suivants :

Mention assez bien : au-delà de 480 points

: au-delà de 480 points Mention bien : au-delà de 560 points

: au-delà de 560 points Mention très bien : au-delà de 640 points

Des mentions "langue régionale", "série collège, option internationale" et "option franco-allemande" existent également. Plus d'informations à ce sujet sur le site de l'Onisep, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, un établissement public sous tutelle du ministère de l'éducation.

Quand, concrètement, les élèves voient-ils s'afficher le verdict de leur épreuve du brevet noir sur blanc ? Chaque année, les résultats du brevet sont dévoilés début juillet, à des dates qui diffèrent légèrement selon les académies. Le processus se démarque donc de celui des résultats du baccalauréat, qui sont, pour leur part, transmis lors d"une journée unique". Voici les dates annoncées pour la communication des résultats du brevet 2022 par les sites spécialisés Résultat brevet, LEtudiant et Studyrama. Elles s'étalent entre le vendredi 8 juillet et le mardi 12 juillet prochains :

Académie Date de publication Heure de publication Aix-Marseille Lundi 11 juillet 2022 14h Amiens Vendredi 8 juillet 2022

18h Orléans-Tours Vendredi 8 juillet 2022 17h30 Besançon Vendredi 8 juillet 2022 14h Bordeaux Vendredi 8 juillet 2022 18h Clermont-Ferrand Vendredi 8 juillet 2022 15h Corse Vendredi 8 juillet 2022 18h Créteil Vendredi 8 juillet 2022 16h Dijon Lundi 11 juillet 2022 10h30 Grenoble Vendredi 8 juillet 2022 10h Guadeloupe - - Guyane - - Martinique Vendredi 8 juillet 2022 12h Réunion Vendredi 8 juillet 2022 10h Lille Vendredi 8 juillet 2022 17h Limoges Mardi 12 juillet 2022 17h Lyon Vendredi 8 juillet 2022 17h Mayotte Vendredi 8 juillet 2022 8h Montpellier Lundi 11 juillet 2022 10h Nancy-Metz Vendredi 8 juillet 2022 14h Nantes Vendredi 8 juillet 2022 17h Nice Lundi 11 juillet 2022 14h Normandie - Caen - Rouen Vendredi 8 juillet 2022 10h Paris Vendredi 8 juillet 2022 16h Poitiers Vendredi 8 juillet 2022 17h Reims Vendredi 8 juillet 2022 16h Rennes Lundi 11 juillet 2022 17h Strasbourg Vendredi 8 juillet 2022 16h Toulouse Vendredi 8 juillet 2022 15h Versailles Vendredi 8 juillet 2022 16h

Au cours de la précédente édition de l'examen, le brevet des collèges s'est conclu par un taux de réussite de 88%, avec peu d'évolution de ce taux suite à la session "de remplacement" de mi-septembre. Sur les près de 840 500 candidats qui ont planché sur le brevet, 739 400 élèves de troisième ont obtenu leur diplôme. Un taux en légère baisse (-2,4 points) comparativement à celui de l'année précédente. En 2020, l'épidémie de Covid avait en effet entraîné un contrôle continu total. En 2021, bien que confinés au printemps, les élèves ont effectué l'examen en juin dans des conditions normales. Le taux de réussite 2021 du brevet des collèges est donc plutôt à comparer avec celui de la session 2019, qui s'élevait à 86,5%.