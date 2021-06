Amazon Prime Day : les meilleures offres de la dernière journée

Idéal pour vos sessions de jeu sur PC et consoles, le casque Corsair Virtuoso vous permet de disposer d'un son clair et net grâce à une paire de haut-parleurs à haute densité avec un son surround 7.1. Son microphone intégré est entièrement amovible et dispose d'une bande passante élevée pour vous fournir une large plage dynamique et une qualité vocale claire. Ce casque est très facile à utiliser avec ses différents modes de branchement (USB, Slipstream, Jack). Habituellement disponible pour 209 euros, ce produit est actuellement proposé à 157 euros pour l'Amazon Prime Day.

Besoin d'un bon café pour se réveiller ? La machine L'Or Barista avec son réservoir de 1 L est actuellement en promotion pour l'Amazon Prime Day. Ce produit dispose de 19 Bars de pression, et de 9 capsules incluses afin que vous puissiez en profiter directement ! Vous disposerez d'un grand choix de cafés comme le ristretto, l'espresso, etc... Habituellement disponible pour 99,99 euros, cette machine vous est proposée à 59,99 euros pour le Prime Day.

09:22 - Plus que quelques stocks d'iPhone 12 en promotion à -15%

C'est l'un des produits les plus commandés de ce Prime Day 2021, l'iPhone 12 est encore disponible dans quelques coloris et versions. C'est notamment le cas sur l'iPhone 12 bleu (256 Go) dont quelques unités sont encore en stock. Ce smartphone dernier cri de chez Apple saura vous accompagner pendant vos journées avec sa grande capacité de stockage, sa compatibilité avec les réseaux 5G, et sa puce A14 Bionic. L'iPhone 12 est également pourvu d'un double appareil photo avec ultra grand-angle et grand-angle de 12 Mpx. Habituellement disponible pour 1079 euros, ce produit est proposé à seulement 916 euros le temps du Prime Day. Il n'y en aura pas pour tout le monde !