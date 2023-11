Black Friday : dernière ligne droite ! Les meilleures promos de ce jeudi

Nous sommes désormais la veille du Black Friday et certains marchands postent leurs meilleures offres en avance. Découvrez les 10 promotions à ne pas manquer aujourd'hui !

Dernier jour avant le Black Friday 2023 ! Les offres se multiplient sur les sites web qui participent à l'opération. Rakuten, CDiscount, Amazon, Boulanger se démènent pour proposer des promotions de plus en plus intéressantes à quelques heures de la date fatidique. Si le top de la veille était surtout axé autour de l'high tech et l'informatique, ce jeudi semble être sous le signe de l'électroménager avec de multiples baisses de prix sur des produits de la maison comme les machines à café, les laves-linges et autres équipement du quotidien.

La journée du Black Friday 2023 risque d'être animée en termes de promotions. Nous ne saurions que trop vous recommander de préparer vos listes de souhaits et envies sur les sites marchands.

Afin de vous assister dans les produits en promotions pour le Black Friday 2023, nous vous proposons notre sélection hebdomadaire des meilleures offres disponibles. Voici le top des baisses de prix que nous avons dénichées ce jeudi 23 novembre :

Veuillez noter que les promotions liées au Black Friday sont susceptibles d'évoluer très rapidement en fonction des offres, des stocks et de l'actualité. Il est donc tout à fait possible qu'un bon plan présent dans cet article ne soit plus disponible après sa publication.

Parmi les meilleures offres pré-Black Friday de ce jeudi, on retrouve notamment la machine à café Krups. Cette dernière est capable de vous servir deux tasses en même temps avec son gabarit plutôt imposant et son design digne des plus grand baristas. Son panneau de contrôle vous permet de réaliser plusieurs recettes différentes très facilement et de vous assurer de la température idéale pour votre boisson.

Le PC portable Ideapad de chez Lenovo saura convenir aux étudiants et actifs en déplacement qui souhaitent bénéficier d'une machine de travail efficace et peu encombrante. Avec son processeur intégré AMD Ryzen 7, vous ne craindrez pas les ralentissements et pertes d'énergie. Vous pourrez également compter sur son bel écran de 15,6 pouces pour profiter pleinement de vos contenus.

Le Black Friday sera lancé officiellement ce vendredi 24 novembre. N'hésitez pas à consulter nos différents articles dédiés pour retrouver les meilleures offres de l'événement.