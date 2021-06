Amazon Prime Day : notre sélection des meilleures offres

Le téléviseur LG 75UP78006LB est actuellement en promotion pour le Prime Day 2021. Cette TV, proposée à 1309 euros au lieu de son tarif habituel de 1449 euros, dispose notamment d'un grand écran de 75" et d'une résolution 4K pour vous proposer une qualité d'image sublime. Elle saura retranscrire avec efficacité l'ensemble de vos contenus multimédias en vous proposant vos différentes applications préférées comme Netflix ou Disney+ grâce à sa connectivité Wi-Fi et Ethernet.

A la recherche d'une puissante tablette, vous pourriez bien profiter du Prime Day pour craquer sur l'iPad Pro 12,9" de 2020 actuellement en promotion. Ce dernier est équipé d'un écran Liquid Retina, d'appareils photo grand‑angle 12 Mpx et ultra grand‑angle 10 Mpx et d'une connectivité à votre réseau Wi-Fi pour en profiter pleinement. Habituellement proposé à 1049 euros, l'iPad Pro 12,9" est actuellement à seulement 874 euros pour le Prime Day.

13:00 - La balance connectée Withings Body+ à -30%

Vous faites déjà du sport et aimeriez constater vos résultats au quotidien ? La balance connectée Body+ de chez Withings est en promotion pour le Prime Day et disponible à 69 euros au lieu de son tarif habituel de 99 euros ! Cette balance vous donnera des mesures ultra précises de votre poids (kg, lb, st), du pourcentage de graisse et d'eau, ainsi que de la masse musculaire et de la masse osseuse. Elle dispose également d'un mode dédié aux femmes enceintes et nourrissons pour suivre l'évolution de votre bout de chou !