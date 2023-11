-50% sur un PC Samsung pour le Black Friday ! Le top des offres sur les PC portables

BLACK FRIDAY PC. C'est parti pour le Black Friday 2023. Voici les offres les plus intéressantes sur les PC portables, repérées par la rédaction.

Le Black Friday 2023 est bien lancé. L'édition 2023 a démarré fort ce vendredi 17 novembre avec le lancement de la Black Week accompagné de nombreuses offres flashs. Si vous cherchez un ordinateur hybride léger, qui peut aussi servir de tablette tactile, la gamme Samsung Galaxy Book est une belle option.

Le Galaxy Book 2 est affiché à -48% chez Amazon en profitant d'une liquidation de stocks, le Book 3 étant déjà sorti. C'est le bon moyen de faire une belle affaire avec un écran Full HD OLED doté d'un processeur Intel i7, de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

PC portable Samsung GALAXY BOOK2 360 Neuf à partir de 749,00 € Amazon 1449,99 € 749,00 € Voir

Rue du Commerce 841,88 € Voir

Rakuten 915,99 € Voir

Fnac 955,41 € Voir

Darty 1453,66 € Voir

Cdiscount 1496,21 € Voir

La rédaction a également repéré pour vous une belle offre sur un PC portable de la gamer Acer Aspire 3, proposé exceptionnellement à moins de 500 euros. Si vous êtes à la recherche d'un PC portable abordable de 15 pouces, l'Acer Aspire 3 est belle une option. Il est doté d'un processeur puissant AMD Ryzen 5, de 16 Go de mémoire RAM, d'un écran de 15,6 pouces en Full HD et d'un poids contenu. Initialement affiché au prix de 799 euros, l'Acer Aspire 3 est actuellement disponible à seulement 479 euros à la Fnac, bénéficiant ainsi d'une réduction de 320 euros.

Acer Aspire 3 479 euros VOIR L'OFFRE sur Fnac

On poursuit avec une autre promo sur un modèle reconnu de la gamme Asus Zenbook. Il est proposé sur le site de la Fnac à 1299 euros soit -19% par rapport aux prix affichés précédemment. Il s'agit d'un PC portable 13 pouces avec processeur Intel Core i7, 16 Go de Ram et 1024 Go de stockage en SSD.

PC portable Asus Zenbook UX5304VA-NQ258W 13,3" Intel Core i7 Neuf à partir de 1299,63 € Occasion à partir de 1299,99 € Rakuten 1299,99 € Voir

Fnac 1599,63 € 1299,63 € Voir

Darty 1299,99 € Voir

Rue du Commerce 1523,99 € Voir Fnac 1599,63 € 1299,99 € Voir

Vous cherchez moins cher ? Bingo avec un PC portable 17 pouces. Ce n'est pas tous les jours qu'on trouve un modèle de marque de cette taille-là à moins de 500 euros ! C'est pourtant ce que propose Darty avec le Lenovo IdeaPad 3 17ITL6 affiché à 479 euros sur le site de l'enseigne. Il s'agit d'un bon ordinateur polyvalent, doté d'un très bel écran HD+, d'un processeur Intel Core i5 4 coeurs, de 8 Go de mémoire RAM et 512 Go en SSD.

Lenovo Ideapad 3 17ITL7 479 euros VOIR L'OFFRE sur Darty

Quels sont les petits PC portables et Chromebook en promo pour le Black Friday ?

Les petits Chromebook, portables tactiles ou Notebook sont généralement très prises pendant le Black Friday. Ils offrent des tarifs très attractifs et accessibles tout en proposant des performances suffisantes pour une utilisation de travail, pour les études, ou du surf sur internet. Parmi les modèles recherchés, les PC de la gamme Acer Aspire offrent généralement de bons tarifs pendant le Black Friday.

Acer Aspire 3 14 A314-23P - Ryzen 5 7520U 16 Go RAM 512 Go SSD Argent AZERTY Neuf à partir de 479,99 € Darty 479,99 € Voir

Fnac 749,63 € Voir

Rue du Commerce 756,47 € Voir

Rakuten 888,99 € Voir

Parmi les récentes références, citons le Asus Zenbook S13 plébiscité par de nombreux experts. La gamme 2023 récemment sortie pourrait avoir un effet sur les prix : ceux de l'année précédente pourraient être bradés durant le Black Friday pour vider les stocks. Affaire à suivre...

PC portable Asus Zenbook UX5304VA-NQ258W 13,3' Intel Core i7-1355U 16 Go RAM 1 To SSD Gris Anthracite Neuf à partir de 1299,63 € Occasion à partir de 1299,99 € Rakuten 1299,99 € Voir

Fnac 1599,63 € 1299,63 € Voir

Darty 1299,99 € Voir

Rue du Commerce 1523,99 € Voir Fnac 1599,63 € 1299,99 € Voir

Si vous cherchez des prix bas pour une utilisation simple, il peut être bienvenu de vous tourner vers les PC de la gamme Asus Vivobook, vers les Chromebook d'Acer et Lenovo ou encore vers les Microsoft Surface, des produits hybrides entre petits PC et tablettes tactiles. Un peu plus cher, le Acer Swiftedge est bien coté.

Ordinateur portable ACER Swift edge SFA16-41-R4AA OLED Neuf à partir de 899,00 € Rakuten 899,00 € Voir

Boulanger 999,00 € 899,00 € Voir

Darty 1077,99 € Voir

Le format 15 pouces est aujourd'hui le plus populaire. Les PC portabled 15 pouces offrent effectivement un excellent compromis entre confort d'utilisation avec leur écran de 38,1 centimètres de diagonale et mobilité, en garantissant une taille et un poids contenus. Leur polyvalence est aussi à l'intérieur avec des performances qui ont nettement augmenté au fil des années. Que ce soit pour de la bureautique, du surf internet, du streaming vidéo ou même du gaming, il y en a pour tous les goûts et toutes les utilisations. Nous avons sélectionné ci-dessous quelques références sur le marché du PC portable 15 pouces. Ils sont autant de modèles à suivre à l'heure des premières promos du Black Friday 2023. Notre sélection, régulièrement actualisée vous garantit de trouver des PC portables combinant de très bons rapports qualité-prix.

Huawei Matebook D15 Neuf à partir de 749,00 € Occasion à partir de 460,00 € Amazon 899,99 € 749,00 € Voir

Cdiscount 759,00 € Voir

Rakuten 899,99 € Voir Rakuten 899,99 € 460,00 € Voir

Amazon 899,99 € 474,91 € Voir

Asus Vivobook S1605 Neuf à partir de 799,00 € Occasion à partir de 849,00 € Rakuten 799,00 € Voir

Boulanger 999,00 € 799,00 € Voir

Amazon 849,00 € Voir

Rue du Commerce 925,99 € Voir

Darty 957,99 € Voir Rakuten 799,00 € 849,00 € Voir

Acer Chromebook CB315 Neuf à partir de 299,99 € Occasion à partir de 189,99 € Amazon 329,00 € 299,99 € Voir

Rakuten 403,22 € Voir

Darty 402,22 € Voir Amazon 329,00 € 189,99 € Voir

Pendant longtemps, Apple a officieusement "boudé" le Black Friday, écartant tout rabais ou promotions importantes durant cette opération commerciale de fin d'année. La marque à la pomme s'est toutefois faite déborder par les revendeurs et sites de vente en ligne qui ont multiplié les opérations de ventes flashs sur les produits phares d'Apple. Les iPhone, les AirPods ou les iPad en font partie mais aussi les Macbook.

Cette année, la sortie récente des derniers Macbook Pro 2023 avec leur puce M3 pourrait avoir un petit effet même s'il s'agit d'ordinateurs haut de gamme. Un simple petit rabais est déjà un belle opération financière sur ces ordinateurs coûteux à l'achat mais qui offrent un niveau de performance inégalé et une belle durée de vie.

Le MacBook Air reste l'un des meilleurs MacBook d'Apple. Les promos sont à surveiller de près sur ces appareils.

MacBook Air M1 MGN63FN/A - Gris sidéral Neuf à partir de 978,50 € Occasion à partir de 550,00 € Amazon 1199,00 € 978,50 € Voir

Fnac 1198,50 € 978,50 € Voir

Cdiscount 979,00 € Voir

Rakuten 979,00 € Voir

Leclerc 979,00 € Voir

Darty 979,00 € Voir

Boulanger 979,00 € Voir

Materiel.net 999,00 € Voir

Rue du Commerce 1092,50 € Voir Rakuten 979,00 € 550,00 € Voir

Fnac 1198,50 € 849,00 € Voir

Pour les Macbook, la sortie récente des modèles avec puce M3 aura-t-elle un effet sur les modèles de génération précédente ? On suivra notamment de près les prix affichés sur les modèles avec puce M2.

MacBook Pro MNEH3FN/A MacBookPro 13 M2 256GB SSD Gris sidéral Neuf à partir de 1449,00 € Occasion à partir de 1289,89 € Rakuten 1449,00 € Voir

Rue du Commerce 1559,00 € Voir Rakuten 1449,00 € 1289,89 € Voir

Les PC portables et les Chromebook sont généralement parmi les articles les plus soldés durant le Black Friday et le Cyber Monday. Surveillez de près les prix ces prochains jours. Les tarifs sur cette page seront régulièrement actualisés et les modèles en promo ou vente flash mis en avant. Bon shopping !