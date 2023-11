Black Friday : nous avons déniché les 10 meilleures offres de ce mercredi

Le "Black Friday avant l'heure" se poursuit ce mercredi 22 novembre avec plusieurs nouvelles offres et best sellers. Retrouvez notre sélection des meilleures promotions du jour.

Le Black Friday est en avance cette année et continue de proposer toutes sortes de promotions avant la date officielle de l'événement. Après plusieurs grosses promotions sur des AirPods et de l'électroménager, il est aujourd'hui possible de trouver pas mal de baisses de prix sur des produits high tech. La star du jour est, sans nul doute, le MacBook Air M2 d'Apple qui s'affiche avec une belle promotion sur le site de la Fnac.

Les offres qui précèdent le Black Friday sont (très) nombreuses. C'est pourquoi nous vous proposons chaque jour notre sélection des meilleures promotions disponibles. Voici les 10 meilleurs bons plans que nous avons déniché ce mercredi 22 novembre :

Veuillez noter que les promotions liées au Black Friday sont susceptibles d'évoluer très rapidement en fonction des offres, des stocks et de l'actualité. Il est donc tout à fait possible qu'un bon plan présent dans cet article ne soit plus disponible après sa publication.

Vous l'aurez compris : le titre de la promotion du jour revient au MacBook Air M2. Un ordinateur portable à la fois puissant et très léger qui ne risque pas de décevoir les étudiants et personnes actives qui désirent être productives avec une très bonne machine. Couplez cette machine avec un iPhone ou d'autres appareils Apple pour un maximum d'efficacité au quotidien.

L'autre objet tech en promotion de cette journée de "Black Friday week" est la manette Backbone pour smartphone Android. Référence dans son domaine, elle permet à tout utilisateur de téléphone Android de profiter pleinement de ses jeux vidéo comme si vous disposiez d'une véritable manette de console ! Un must pour les gamers et désormais accessible à un excellent prix.

Autre manette, autre promotion : la manette officielle Xbox est également concernée par le Black Friday 2023. Cette dernière est devenue une référence au fil des années et s'affiche à un tarif bien plus avantageux aujourd'hui sur le site de la Fnac. Vous pourrez notamment vous en servir sur votre console Xbox, mais également avec votre PC, votre Mac ou votre smartphone !

Voilà notre sélection des 10 offres les plus intéressantes de ce mercredi 21 novembre au matin. N'hésitez pas à consulter nos différents articles pour dénicher toutes les dernières promotions disponibles dans le cadre du Black Friday 2023.